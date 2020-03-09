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ХОККЕЙ. Россия. МХЛ. Плей-оффОсновная линия
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10 мин., 1-й период
Омские ЯстребыМамонты Югры
01
01
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 10 мин..
Основное время
2,45
3,75
2,40
1,95
5.00
1,80
1,65
5.50
2,20
2,35
4.50
1,55
9-е марта
не начался
Основное время
1,33
6,00
6,20
1,77
5.50
1,95
2,12
5.00
1,65
1,50
6.00
2,42
9-е марта
не начался
Основное время
1,83
4,10
3,50
2,01
4.50
1,72
1,71
5.00
2,01
1,52
5.50
2,36
9-е марта
не начался
Основное время
1,79
4,00
3,65
1,81
4.50
1,89
2,33
4.00
1,54
1,54
5.00
2,32
10-е марта
не начался
Основное время
1,56
4,30
4,80
1,88
4.00
1,83
1,57
4.50
2,26
2,32
3.50
1,54
10-е марта
не начался
Основное время
1,30
5,80
7,20
2,01
4.50
1,71
1,70
5.00
2,04
1,50
5.50
2,41
10-е марта
не начался
Основное время
1,60
4,40
4,40
1,89
4.50
1,82
1,60
5.00
2,20
2,46
4.00
1,48
10-е марта
не начался
Основное время
1,30
5,80
7,00
1,74
5.00
1,98
2,06
4.50
1,68
1,53
5.50
2,34