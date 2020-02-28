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ХОККЕЙ. Россия. МХЛОсновная линия
Победитель1X2
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65 мин., буллиты
МХК Динамо МоскваЛоко
20
02
00
22
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Весь матч с ОТ и буллитами
1,85
-
1,85
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,56
4,70
4,50
1,99
5.00
1,73
1,70
5.50
2,04
2,33
4.50
1,54
29-е февраля
не начался
Основное время
4,80
4,80
1,51
2,00
5.00
1,72
1,71
5.50
2,03
2,34
4.50
1,53
29-е февраля
не начался
Основное время
1,00
17,00
45
1,78
9.00
1,93
2,03
8.50
1,71
1,60
9.50
2,20
29-е февраля
не начался
Основное время
4,50
4,40
1,59
2,01
4.50
1,71
1,71
5.00
2,02
1,52
5.50
2,36