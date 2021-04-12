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ХОККЕЙ. Россия. КХЛ. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
3222
2-е марта
Металлург МагнитогорскБарыс
Основное время
1,76
4,40
3,90
1,85
5.00
1,93
2,18
4.50
1,67
1,61
5.50
2,27
19:00
3097
2-е марта
АвангардАвтомобилист
Основное время
1,87
4,10
3,70
1,94
4.50
1,83
1,65
5.00
2,20
2,59
4.00
1,49
19:00
3245
2-е марта
Динамо МоскваСеверсталь
Основное время
1,38
5,80
6,00
2,05
5.00
1,74
1,73
5.50
2,06
2,44
4.50
1,53
19:00
3109
2-е марта
СКАДинамо Минск
Основное время
1,45
5,60
5,60
2,05
5.00
1,75
1,74
5.50
2,07
2,43
4.50
1,54
19:00
3133
3-е марта
Ак БарсТорпедо НН
Основное время
1,37
5,80
6,40
1,86
5.00
1,91
2,22
4.50
1,63
1,62
5.50
2,25
19:00
3421
3-е марта
ЛокомотивЙокерит
Основное время
1,94
4,30
3,32
1,89
5.00
1,89
2,22
4.50
1,64
1,64
5.50
2,23
19:00
3172
3-е марта
Салават ЮлаевТрактор
Основное время
1,92
4,30
3,35
1,75
5.00
2,04
2,07
4.50
1,72
1,56
5.50
2,38
19:00
3174
3-е марта
ЦСКАСпартак
Основное время
1,54
4,90
5,10
1,94
4.50
1,83
1,64
5.00
2,22
2,56
4.00
1,50

ХОККЕЙ. Россия. КХЛ. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
4647
12-е апреля
Обладатель кубка Гагарина 2021.
Все коэффициенты на данное событие (+16)
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