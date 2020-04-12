Моя линия
ХОККЕЙ. Россия. КХЛ. Кубок ГагаринаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
БарысМеталлург Магнитогорск
счет в серии 0-0
Основное время
2,25
3,90
2,90
1,80
4.50
2,00
2,30
4.00
1,60
1,50
5.00
2,50
1-е марта
счет в серии 0-0
Основное время
2,00
4,05
3,45
1,75
4.50
2,05
2,25
4.00
1,65
1,50
5.00
2,55
1-е марта
счет в серии 0-0
Основное время
2,25
4,05
2,85
2,00
4.50
1,80
1,70
5.00
2,15
1,50
5.50
2,55
1-е марта
счет в серии 0-0
Основное время
1,40
5,25
7,00
1,95
4.50
1,85
1,65
5.00
2,25
2,55
4.00
1,50
2-е марта
счет в серии 0-0
Основное время
1,95
3,95
3,60
1,85
4.00
1,95
2,40
3.50
1,58
1,55
4.50
2,40
2-е марта
счет в серии 0-0
Основное время
1,55
4,85
5,50
1,90
4.50
1,90
1,60
5.00
2,30
2,45
4.00
1,55
2-е марта
счет в серии 0-0
Основное время
1,98
3,70
3,64
1,77
4.50
2,06
2,20
4.00
1,68
2,70
3.50
1,47
2-е марта
счет в серии 0-0
Основное время
1,30
5,30
10,86
1,78
4.50
2,05
2,22
4.00
1,67
1,47
5.00
2,70
ХОККЕЙ. Россия. КХЛ. Кубок ГагаринаСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
голы в 4 матчах КХЛ за 01.03.2020
Основное время
1,33
8,25
4,41
1,85
18.50
1,85
2,20
17.50
1,60
1,60
19.50
2,20
Основное время
1,57
24,00
2,38
1,85
61.50
1,85
2,03
60.50
1,70
1,70
62.50
2,03
1-е марта
только 2-х минутные удаления
Основное время
2,49
4,75
2,06
2,04
12.50
1,69
1,53
14.50
2,34
3,00
10.50
1,34
Основное время
1,39
25
2,95
1,85
59.50
1,85
2,03
58.50
1,70
1,70
60.50
2,03
1-е марта
только 2-х минутные удаления
Основное время
2,62
4,85
1,96
1,62
14.50
2,15
2,20
12.50
1,60
1,32
16.50
3,10
Основное время
1,57
24,00
2,38
1,85
54.50
1,85
2,03
53.50
1,70
1,70
55.50
2,03
Основное время
—
1,85
58.50
1,85
2,03
57.50
1,70
1,70
59.50
2,03
1-е марта
только 2-х минутные удаления
Основное время
2,22
5,05
2,22
1,98
14.50
1,74
1,53
16.50
2,34
2,85
12.50
1,37
1-е марта
только 2-х минутные удаления
Основное время
3,85
5,60
1,51
1,85
14.50
1,85
1,45
16.50
2,55
2,62
12.50
1,43
Основное время
1,39
25
2,95
1,85
58.50
1,85
2,03
57.50
1,70
1,70
59.50
2,03
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ХОККЕЙ. Россия. КХЛ. Кубок ГагаринаИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
12-е апреля
Все коэффициенты на данное событие (+32)