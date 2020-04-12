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ХОККЕЙ. Россия. КХЛ. Кубок ГагаринаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
5433
1-е марта
БарысМеталлург Магнитогорск
счет в серии 0-0
Основное время
2,25
3,90
2,90
1,80
4.50
2,00
2,30
4.00
1,60
1,50
5.00
2,50
16:00
5394
1-е марта
АвангардСалават Юлаев
счет в серии 0-0
Основное время
2,00
4,05
3,45
1,75
4.50
2,05
2,25
4.00
1,65
1,50
5.00
2,55
17:00
7162
1-е марта
ЙокеритЛокомотив
счет в серии 0-0
Основное время
2,25
4,05
2,85
2,00
4.50
1,80
1,70
5.00
2,15
1,50
5.50
2,55
17:00
7175
1-е марта
СКАВитязь
счет в серии 0-0
Основное время
1,40
5,25
7,00
1,95
4.50
1,85
1,65
5.00
2,25
2,55
4.00
1,50
17:00
6102
2-е марта
АвтомобилистСибирь
счет в серии 0-0
Основное время
1,95
3,95
3,60
1,85
4.00
1,95
2,40
3.50
1,58
1,55
4.50
2,40
19:30
6427
2-е марта
Ак БарсНефтехимик
счет в серии 0-0
Основное время
1,55
4,85
5,50
1,90
4.50
1,90
1,60
5.00
2,30
2,45
4.00
1,55
19:30
1259
2-е марта
Динамо МоскваСпартак
счет в серии 0-0
Основное время
1,98
3,70
3,64
1,77
4.50
2,06
2,20
4.00
1,68
2,70
3.50
1,47
19:30
3953
2-е марта
ЦСКАТорпедо НН
счет в серии 0-0
Основное время
1,30
5,30
10,86
1,78
4.50
2,05
2,22
4.00
1,67
1,47
5.00
2,70

ХОККЕЙ. Россия. КХЛ. Кубок ГагаринаСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13:59
6593
1-е марта
ХозяеваГости
голы в 4 матчах КХЛ за 01.03.2020
Основное время
1,33
8,25
4,41
1,85
18.50
1,85
2,20
17.50
1,60
1,60
19.50
2,20
14:00
5043
1-е марта
БРОСКИ В СТВОР БарысБРОСКИ В СТВОР Металлург Магнитогорск
Основное время
1,57
24,00
2,38
1,85
61.50
1,85
2,03
60.50
1,70
1,70
62.50
2,03
14:00
2894
1-е марта
ШТР БарысШТР Металлург Магнитогорск
только 2-х минутные удаления
Основное время
2,49
4,75
2,06
2,04
12.50
1,69
1,53
14.50
2,34
3,00
10.50
1,34
16:00
5201
1-е марта
БРОСКИ В СТВОР АвангардБРОСКИ В СТВОР Салават Юлаев
Основное время
1,39
25
2,95
1,85
59.50
1,85
2,03
58.50
1,70
1,70
60.50
2,03
16:00
3500
1-е марта
ШТР АвангардШТР Салават Юлаев
только 2-х минутные удаления
Основное время
2,62
4,85
1,96
1,62
14.50
2,15
2,20
12.50
1,60
1,32
16.50
3,10
17:00
5272
1-е марта
БРОСКИ В СТВОР ЙокеритБРОСКИ В СТВОР Локомотив
Основное время
1,57
24,00
2,38
1,85
54.50
1,85
2,03
53.50
1,70
1,70
55.50
2,03
17:00
5444
1-е марта
БРОСКИ В СТВОР СКАБРОСКИ В СТВОР Витязь
Основное время
1,85
58.50
1,85
2,03
57.50
1,70
1,70
59.50
2,03
17:00
3584
1-е марта
ШТР ЙокеритШТР Локомотив
только 2-х минутные удаления
Основное время
2,22
5,05
2,22
1,98
14.50
1,74
1,53
16.50
2,34
2,85
12.50
1,37
17:00
3675
1-е марта
ШТР СКАШТР Витязь
только 2-х минутные удаления
Основное время
3,85
5,60
1,51
1,85
14.50
1,85
1,45
16.50
2,55
2,62
12.50
1,43
17:00
5479
2-е марта
БРОСКИ В СТВОР АвтомобилистБРОСКИ В СТВОР Сибирь
Основное время
1,39
25
2,95
1,85
58.50
1,85
2,03
57.50
1,70
1,70
59.50
2,03
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из 7событий

ХОККЕЙ. Россия. КХЛ. Кубок ГагаринаИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
7571
12-е апреля
Обладатель Кубка Гагарина 2020.
Все коэффициенты на данное событие (+32)
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