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ХОККЕЙ. Россия. КХЛОсновная линия
Победитель1X2
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40 мин., Перерыв
АмурЦСКА
02
01
03
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
—
2,00
4.50
1,80
1,45
5.00
2,60
3,35
4.00
1,30
12-е сентября
Основное время
1,33
6,00
7,60
1,80
4.50
1,98
2,26
4.00
1,62
1,51
5.00
2,50
12-е сентября
Основное время
3,00
4,00
2,13
1,87
4.50
1,90
1,59
5.00
2,33
2,44
4.00
1,54
13-е сентября
Основное время
2,70
4,00
2,31
1,79
5.00
2,00
2,10
4.50
1,71
1,58
5.50
2,34
13-е сентября
Основное время
1,83
4,30
3,65
1,76
5.00
2,03
2,08
4.50
1,73
1,56
5.50
2,39
13-е сентября
Основное время
1,83
4,30
3,65
1,99
4.50
1,79
1,68
5.00
2,15
1,50
5.50
2,55
13-е сентября
Основное время
1,75
4,20
4,10
1,76
4.50
2,04
2,22
4.00
1,64
1,49
5.00
2,55
13-е сентября
Основное время
1,67
4,80
4,10
2,04
5.00
1,75
1,73
5.50
2,07
2,41
4.50
1,55
13-е сентября
Основное время
4,70
4,50
1,62
1,74
4.50
2,06
2,18
4.00
1,67
1,47
5.00
2,60
13-е сентября
Основное время
1,14
10,00
13,00
2,03
5.00
1,76
1,71
5.50
2,11
2,43
4.50
1,54
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ХОККЕЙ. Россия. КХЛСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
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40 мин., 2-й период
ШТР АмурШТР ЦСКА
22
02
24
Основное время
4,50
3,60
1,65
1,80
10.50
1,90
3,00
8.50
1,34
1,30
12.50
3,21
Основное время
1,15
33
4,95
1,85
58.50
1,85
2,03
57.50
1,70
1,70
59.50
2,03
12-е сентября
Основное время
2,75
5,35
1,82
1,76
16.50
1,96
2,37
14.50
1,52
1,41
18.50
2,70
12-е сентября
Основное время
2,38
24,00
1,57
1,85
58.50
1,85
2,03
57.50
1,70
1,70
59.50
2,03
12-е сентября
Основное время
2,27
5,70
2,07
2,04
18.50
1,70
—
—
ХОККЕЙ. Россия. КХЛИгроки
ТоталМеньшеТоталБольше
-
-
-
12-е сентября
Архипов Д. (Куньлунь Ред Стар) с учетом ОТ
1,38
0.50
2,82
—
—
—
12-е сентября
Виделль Л. (Барыс) с учетом ОТ
1,85
0.50
1,85
—
—
—
ХОККЕЙ. Россия. КХЛИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
12-е апреля 2021
Все коэффициенты на данное событие (+23)