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ХОККЕЙ. Россия. КХЛОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
10:00
274
40 мин., Перерыв
АмурЦСКА
02
01
03
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
2,00
4.50
1,80
1,45
5.00
2,60
3,35
4.00
1,30
13:30
2011
12-е сентября
СибирьКуньлунь Ред Стар
Основное время
1,33
6,00
7,60
1,80
4.50
1,98
2,26
4.00
1,62
1,51
5.00
2,50
14:00
2841
12-е сентября
БарысДинамо Москва
Основное время
3,00
4,00
2,13
1,87
4.50
1,90
1,59
5.00
2,33
2,44
4.00
1,54
14:30
2946
13-е сентября
Салават ЮлаевАвангард
Основное время
2,70
4,00
2,31
1,79
5.00
2,00
2,10
4.50
1,71
1,58
5.50
2,34
15:00
1939
13-е сентября
Металлург МагнитогорскТорпедо НН
Основное время
1,83
4,30
3,65
1,76
5.00
2,03
2,08
4.50
1,73
1,56
5.50
2,39
17:00
3154
13-е сентября
ВитязьСеверсталь
Основное время
1,83
4,30
3,65
1,99
4.50
1,79
1,68
5.00
2,15
1,50
5.50
2,55
17:00
3139
13-е сентября
ЛокомотивТрактор
Основное время
1,75
4,20
4,10
1,76
4.50
2,04
2,22
4.00
1,64
1,49
5.00
2,55
17:00
3148
13-е сентября
СпартакДинамо Минск
Основное время
1,67
4,80
4,10
2,04
5.00
1,75
1,73
5.50
2,07
2,41
4.50
1,55
17:00
3146
13-е сентября
ХК СочиАк Барс
Основное время
4,70
4,50
1,62
1,74
4.50
2,06
2,18
4.00
1,67
1,47
5.00
2,60
17:30
3167
13-е сентября
СКАНефтехимик
Основное время
1,14
10,00
13,00
2,03
5.00
1,76
1,71
5.50
2,11
2,43
4.50
1,54
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из 19событий

ХОККЕЙ. Россия. КХЛСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
10:00
302
40 мин., 2-й период
ШТР АмурШТР ЦСКА
22
02
24
Основное время
4,50
3,60
1,65
1,80
10.50
1,90
3,00
8.50
1,34
1,30
12.50
3,21
13:30
4942
12-е сентября
БРОСКИ В СТВОР СибирьБРОСКИ В СТВОР Куньлунь Ред Стар
Основное время
1,15
33
4,95
1,85
58.50
1,85
2,03
57.50
1,70
1,70
59.50
2,03
13:30
4976
12-е сентября
ШТР СибирьШТР Куньлунь Ред Стар
Основное время
2,75
5,35
1,82
1,76
16.50
1,96
2,37
14.50
1,52
1,41
18.50
2,70
14:00
4998
12-е сентября
БРОСКИ В СТВОР БарысБРОСКИ В СТВОР Динамо Москва
Основное время
2,38
24,00
1,57
1,85
58.50
1,85
2,03
57.50
1,70
1,70
59.50
2,03
14:00
1464
12-е сентября
ШТР БарысШТР Динамо Москва
Основное время
2,27
5,70
2,07
2,04
18.50
1,70

ХОККЕЙ. Россия. КХЛИгроки

ТоталМеньшеТоталБольше
-
-
-
13:30
4940
12-е сентября
СибирьКуньлунь Ред Стар
Архипов Д. (Куньлунь Ред Стар) с учетом ОТ
1,38
0.50
2,82
14:00
4993
12-е сентября
БарысДинамо Москва
Виделль Л. (Барыс) с учетом ОТ
1,85
0.50
1,85

ХОККЕЙ. Россия. КХЛИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
4647
12-е апреля 2021
Обладатель кубка Гагарина 2021.
Все коэффициенты на данное событие (+23)
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