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ХОККЕЙ. Новая Зеландия. NZIHLОсновная линия

Победитель1X2
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09:45
174
32 мин., 2-й период
Саутерн СтампидКентербери Рэд Дэвилс
20
10
00
30
Основное время
1,83
6.50
1,87
1,36
7.50
2,87
2,93
5.50
1,35
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