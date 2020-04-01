Моя линия
ХОККЕЙ. Норвегия. ЭлитсерияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
8,00
8,40
1,20
1,76
7.50
1,96
2,04
7.00
1,69
2,35
6.50
1,53
29-е февраля
не начался
Основное время
1,29
6,40
6,80
1,94
5.50
1,77
1,65
6.00
2,11
2,41
5.00
1,50
29-е февраля
не начался
Основное время
2,70
4,00
2,15
1,91
5.00
1,80
1,65
5.50
2,11
2,23
4.50
1,58
1-е марта
не начался
Основное время
1,33
6,20
5,80
1,74
6.50
1,98
2,06
6.00
1,68
1,51
7.00
2,40
ХОККЕЙ. Норвегия. ЭлитсерияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
1-е апреля
Итоги
5,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
400
—
—
—
1-е апреля
Итоги
7,50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
100
—
—
—
1-е апреля
Итоги
400
—
—
—
1-е апреля
Итоги
22,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
2,20
—
—
—
1-е апреля
Итоги
3,20
—
—
—
1-е апреля
Итоги
120
—
—
—
1-е апреля
Итоги
7,00
—
—
—