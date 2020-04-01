Избранное
LIVE111
Видео
36
Скоро
Популярное429Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат38WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open4Лига Про. Москва3TT-Cup7
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей20
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ХОККЕЙ. Норвегия. ЭлитсерияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
5414
29-е февраля
не начался
ГрюнерФриск Аскер
Основное время
8,00
8,40
1,20
1,76
7.50
1,96
2,04
7.00
1,69
2,35
6.50
1,53
18:00
1333
29-е февраля
не начался
СтавангерСпарта Сарпсборг
Основное время
1,29
6,40
6,80
1,94
5.50
1,77
1,65
6.00
2,11
2,41
5.00
1,50
20:00
1153
29-е февраля
не начался
МанглерудВолеренга
Основное время
2,70
4,00
2,15
1,91
5.00
1,80
1,65
5.50
2,11
2,23
4.50
1,58
19:00
1408
1-е марта
не начался
СторхамарСтьернен
Основное время
1,33
6,20
5,80
1,74
6.50
1,98
2,06
6.00
1,68
1,51
7.00
2,40

ХОККЕЙ. Норвегия. ЭлитсерияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
4826
1-е апреля
Волеренга (плей-офф 19/20)
Итоги
5,00
00:00
4832
1-е апреля
Грюнер (плей-офф 19/20)
Итоги
400
00:00
4828
1-е апреля
Лиллехаммер (плей-офф 19/20)
Итоги
7,50
00:00
4830
1-е апреля
Манглеруд (плей-офф 19/20)
Итоги
100
00:00
4833
1-е апреля
Нарвик (плей-офф 19/20)
Итоги
400
00:00
4829
1-е апреля
Спарта Сарпсборг (плей-офф 19/20)
Итоги
22,00
00:00
4825
1-е апреля
Ставангер (плей-офф 19/20)
Итоги
2,20
00:00
4824
1-е апреля
Сторхамар (плей-офф 19/20)
Итоги
3,20
00:00
4831
1-е апреля
Стьернен (плей-офф 19/20)
Итоги
120
00:00
4827
1-е апреля
Фриск Аскер (плей-офф 19/20)
Итоги
7,00

ХОККЕЙ. Норвегия. 1-й дивизионОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
7492
29-е февраля
не начался
НидаросХасл/Лорен
Основное время
1,30
6,80
6,20
17:00
7205
29-е февраля
не начался
ХК ГьёвикТонсберг
Основное время
1,41
5,80
5,00
18:00
7491
29-е февраля
не начался
РингерикеФурусет
Основное время
1,09
11,00
15,00
19:00
6010
29-е февраля
не начался
КометХёугесунн
Основное время
1,29
7,00
6,20
15:30
7488
1-е марта
не начался
ХК ГьёвикХёугесунн
Основное время
2,05
4,80
2,60
18:00
7486
1-е марта
не начался
НидаросХасл/Лорен
Основное время
1,30
6,80
6,20
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию36
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru