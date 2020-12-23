1000
Моя линия
ХОККЕЙ. Молодёжные. Сборные. Товарищеские матчи. До 20 летОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
23-е декабря
Основное время
1,18
7,71
8,10
1,73
6.50
1,99
2,02
6.00
1,70
2,35
5.50
1,52
23-е декабря
Основное время
3,06
5,10
1,73
1,73
6.50
1,99
2,02
6.00
1,70
2,36
5.50
1,52
24-е декабря
Основное время
2,14
4,91
2,33
1,76
6.50
1,95
2,07
6.00
1,67
1,53
7.00
2,34
24-е декабря
Основное время
5,26
6,16
1,34
1,98
6.00
1,74
1,70
6.50
2,02
2,30
5.50
1,55