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ХОККЕЙ. Молодёжные. Сборные. Товарищеские матчи. До 20 летОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
02:00
4061
23-е декабря
Швейцария (до 20)Австрия (до 20)
Основное время
1,18
7,71
8,10
1,73
6.50
1,99
2,02
6.00
1,70
2,35
5.50
1,52
05:30
4062
23-е декабря
Финляндия (до 20)США (до 20)
Основное время
3,06
5,10
1,73
1,73
6.50
1,99
2,02
6.00
1,70
2,36
5.50
1,52
02:00
4064
24-е декабря
Канада (до 20)Россия (до 20)
Основное время
2,14
4,91
2,33
1,76
6.50
1,95
2,07
6.00
1,67
1,53
7.00
2,34
05:30
4065
24-е декабря
Словакия (до 20)Чехия (до 20)
Основное время
5,26
6,16
1,34
1,98
6.00
1,74
1,70
6.50
2,02
2,30
5.50
1,55
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