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ХОККЕЙ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 20 лет. Плей-офф. КанадаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
1982
2-е января
Россия (до 20)Германия (до 20)
Основное время
1,04
19,00
30
1,83
7.00
1,94
2,15
6.50
1,67
1,62
7.50
2,24
23:30
2010
2-е января
Финляндия (до 20)Швеция (до 20)
Основное время
3,10
4,70
1,94
1,80
5.50
1,98
2,14
5.00
1,68
2,55
4.50
1,49
03:00
2021
3-е января
Канада (до 20)Чехия (до 20)
Основное время
1,05
18,00
26
1,85
7.00
1,93
2,15
6.50
1,68
1,63
7.50
2,24
06:30
2026
3-е января
США (до 20)Словакия (до 20)
Основное время
1,02
23,00
40
2,00
7.00
1,79
1,73
7.50
2,08
2,32
6.50
1,59

ХОККЕЙ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 20 лет. Плей-офф. КанадаСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
2303
2-е января
БРОСКИ В СТВОР Россия (до 20)БРОСКИ В СТВОР Германия (до 20)
Основное время
1,85
56.50
1,85
2,03
55.50
1,70
1,70
57.50
2,03
20:00
2325
2-е января
ШТР Россия (до 20)ШТР Германия (до 20)
Основное время
2,50
5,10
1,96
1,85
16.50
1,85
1,50
18.50
2,41
2,44
14.50
1,49
23:30
2304
2-е января
БРОСКИ В СТВОР Финляндия (до 20)БРОСКИ В СТВОР Швеция (до 20)
Основное время
2,38
24,00
1,57
1,85
60.50
1,85
2,03
59.50
1,70
1,70
61.50
2,03
23:30
2329
2-е января
ШТР Финляндия (до 20)ШТР Швеция (до 20)
Основное время
2,02
5,55
2,36
1,77
18.50
1,94
2,34
16.50
1,53
1,44
20.50
2,60
03:00
2308
3-е января
БРОСКИ В СТВОР Канада (до 20)БРОСКИ В СТВОР Чехия (до 20)
Основное время
1,85
60.50
1,85
2,03
59.50
1,70
1,70
61.50
2,03
03:00
2331
3-е января
ШТР Канада (до 20)ШТР Чехия (до 20)
Основное время
3,40
5,70
1,58
1,85
16.50
1,85
2,41
14.50
1,50
1,50
18.50
2,41
06:30
2315
3-е января
БРОСКИ В СТВОР США (до 20)БРОСКИ В СТВОР Словакия (до 20)
Основное время
1,85
66.50
1,85
06:30
2332
3-е января
ШТР США (до 20)ШТР Словакия (до 20)
Основное время
4,60
6,00
1,39
1,85
16.50
1,85
2,41
14.50
1,50
1,50
18.50
2,41

ХОККЕЙ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 20 лет. Плей-офф. КанадаИгроки

ТоталМеньшеТоталБольше
-
-
-
20:00
2340
2-е января
Россия (до 20)Германия (до 20)
Амиров Р. (Россия до 20) с учетом ОТ
3,55
0.50
1,25
23:30
1317
2-е января
Финляндия (до 20)Швеция (до 20)
Ламберт Б. (Финляндия до 20) с учетом ОТ
2,00
0.50
1,72
06:30
2614
3-е января
США (до 20)Словакия (до 20)
Бринк Б. (США до 20) с учетом ОТ
2,95
0.50
1,35

ХОККЕЙ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 20 лет. Плей-офф. КанадаИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
18:00
3997
5-е января
Победитель МЧМ 2021
Все коэффициенты на данное событие (+16)
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