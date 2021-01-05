1000
Моя линия
ХОККЕЙ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 20 лет. Плей-офф. КанадаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
2-е января
Основное время
1,04
19,00
30
1,83
7.00
1,94
2,15
6.50
1,67
1,62
7.50
2,24
2-е января
Основное время
3,10
4,70
1,94
1,80
5.50
1,98
2,14
5.00
1,68
2,55
4.50
1,49
3-е января
Основное время
1,05
18,00
26
1,85
7.00
1,93
2,15
6.50
1,68
1,63
7.50
2,24
3-е января
Основное время
1,02
23,00
40
2,00
7.00
1,79
1,73
7.50
2,08
2,32
6.50
1,59
ХОККЕЙ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 20 лет. Плей-офф. КанадаСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Основное время
—
1,85
56.50
1,85
2,03
55.50
1,70
1,70
57.50
2,03
2-е января
Основное время
2,50
5,10
1,96
1,85
16.50
1,85
1,50
18.50
2,41
2,44
14.50
1,49
Основное время
2,38
24,00
1,57
1,85
60.50
1,85
2,03
59.50
1,70
1,70
61.50
2,03
2-е января
Основное время
2,02
5,55
2,36
1,77
18.50
1,94
2,34
16.50
1,53
1,44
20.50
2,60
Основное время
—
1,85
60.50
1,85
2,03
59.50
1,70
1,70
61.50
2,03
3-е января
Основное время
3,40
5,70
1,58
1,85
16.50
1,85
2,41
14.50
1,50
1,50
18.50
2,41
Основное время
—
1,85
66.50
1,85
—
—
3-е января
Основное время
4,60
6,00
1,39
1,85
16.50
1,85
2,41
14.50
1,50
1,50
18.50
2,41
ХОККЕЙ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 20 лет. Плей-офф. КанадаИгроки
ТоталМеньшеТоталБольше
-
-
-
2-е января
Амиров Р. (Россия до 20) с учетом ОТ
3,55
0.50
1,25
—
—
—
2-е января
Ламберт Б. (Финляндия до 20) с учетом ОТ
2,00
0.50
1,72
—
—
—
3-е января
Бринк Б. (США до 20) с учетом ОТ
2,95
0.50
1,35
—
—
—
ХОККЕЙ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 20 лет. Плей-офф. КанадаИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
5-е января
Все коэффициенты на данное событие (+16)