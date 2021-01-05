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ХОККЕЙ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 20 лет. Лучший бомбардирИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
4218
5-е января 2021
Амиров Р. (Россия)
Итоги
6,00
00:00
4220
5-е января 2021
Афанасьев Е. (Россия)
Итоги
8,00
00:00
4222
5-е января 2021
Грошев М. (Россия)
Итоги
10,00
00:00
4212
5-е января 2021
Дах К. (Канада)
Итоги
6,00
00:00
4213
5-е января 2021
Зеграс Т. (США)
Итоги
6,00
00:00
1074
5-е января 2021
Козенс Д. (Канада)
Итоги
6,00
00:00
4215
5-е января 2021
Куинн Д. (Канада)
Итоги
6,00
00:00
4210
5-е января 2021
Подколзин Р. (Россия)
Итоги
6,00
00:00
4223
5-е января 2021
Сафонов И. (Россия)
Итоги
10,00
00:00
4219
5-е января 2021
Туркотт А. (США)
Итоги
6,00
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