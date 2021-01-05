1000
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ХОККЕЙ. Молодёжные. Сборные. ЧМ-2021. До 20 лет. Лучший бомбардирИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
5-е января 2021
Итоги
6,00
—
—
—
5-е января 2021
Итоги
8,00
—
—
—
5-е января 2021
Итоги
10,00
—
—
—
5-е января 2021
Итоги
6,00
—
—
—
5-е января 2021
Итоги
6,00
—
—
—
5-е января 2021
Итоги
6,00
—
—
—
5-е января 2021
Итоги
6,00
—
—
—
5-е января 2021
Итоги
6,00
—
—
—
5-е января 2021
Итоги
10,00
—
—
—
5-е января 2021
Итоги
6,00
—
—
—
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