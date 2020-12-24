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ХОККЕЙ. Международные. Молодёжные. Товарищеские матчи. До 20 летОсновная линия

Победитель1X2
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05:30
1798
24-е декабря
Словакия (до 20)Чехия (до 19)
Основное время
5,40
5,80
1,38
1,71
6.50
2,00
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