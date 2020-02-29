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ХОККЕЙ. Международные. Клубы. Альпийская хоккейная лига. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
8108
29-е февраля
не начался
ЕсеницеАзиаго
Основное время
2,75
4,50
2,03
1,98
6.00
1,74
1,68
6.50
2,06
2,35
5.50
1,53
20:00
8109
29-е февраля
не начался
Штерцинг ВипитеноХК Грёден
Основное время
2,27
4,40
2,42
1,85
6.50
1,86
1,62
7.00
2,17
2,27
6.00
1,56
21:30
8123
29-е февраля
не начался
ЛустенауРед Булл Зальцбург (мол)
Основное время
3,65
4,80
1,67
1,85
6.50
1,85
1,62
7.00
2,16
2,28
6.00
1,56
21:30
8111
29-е февраля
не начался
ХК Цель ам ЗееФасса
Основное время
2,34
4,40
2,35
1,85
6.50
1,86
1,62
7.00
2,17
2,27
6.00
1,56
22:00
8106
29-е февраля
не начался
БрегенцервальдАдлер Кицбюэль
Основное время
2,40
4,50
2,26
1,79
7.00
1,92
2,04
6.50
1,69
1,60
7.50
2,19
22:00
8103
29-е февраля
не начался
ПустертальРиттен Спорт
Основное время
1,87
4,60
3,05
1,72
6.00
2,00
2,05
5.50
1,69
1,52
6.50
2,37
22:30
8104
29-е февраля
не начался
КортинаОлимпия
Основное время
2,85
4,50
1,97
1,76
6.00
1,96
2,09
5.50
1,66
1,54
6.50
2,32
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