Моя линия
ХОККЕЙ. Международные. Клубы. Альпийская хоккейная лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
2-е марта
не начался
Основное время
2,45
4,40
2,25
1,84
6.50
1,87
1,61
7.00
2,18
2,26
6.00
1,57
2-е марта
не начался
Основное время
2,65
4,40
2,10
1,95
6.00
1,76
1,66
6.50
2,10
2,32
5.50
1,54
2-е марта
не начался
Основное время
5,20
5,40
1,42
1,81
7.00
1,90
2,07
6.50
1,68
1,61
7.50
2,18
2-е марта
не начался
Основное время
10,00
9,80
1,14
1,84
7.50
1,86
2,18
7.00
1,61
1,60
8.00
2,19
2-е марта
не начался
Основное время
2,60
4,70
2,08
1,77
6.50
1,94
2,13
6.00
1,64
1,54
7.00
2,31
2-е марта
не начался
Основное время
3,10
5,00
1,79
1,87
6.50
1,84
1,62
7.00
2,15
2,29
6.00
1,56
2-е марта
не начался
Основное время
2,85
4,50
1,98
1,85
6.00
1,85
2,20
5.50
1,60
1,60
6.50
2,20
2-е марта
не начался
Основное время
9,60
9,00
1,16
—
—
—
2-е марта
не начался
Основное время
2,04
4,40
2,75
1,73
6.50
1,99
2,08
6.00
1,67
1,52
7.00
2,38