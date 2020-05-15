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ХОККЕЙ. Киберхоккей. Россия. ФХР. КиберЛига ХоккеяОсновная линия
Победитель1X2
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15-е мая
Основное время
1,50
5,50
4,10
1,75
6.50
1,95
2,45
5.50
1,55
1,42
7.50
2,65
15-е мая
Основное время
2,25
5,00
2,25
1,90
5.50
1,80
1,45
6.50
2,55
2,72
4.50
1,40
Основное время
2,90
5,50
1,75
2,03
5.50
1,70
1,55
6.50
2,30
2,95
4.50
1,35
15-е мая
Основное время
4,10
5,50
1,50
1,75
6.50
1,95
2,45
5.50
1,55
1,42
7.50
2,65
15-е мая
Основное время
2,25
5,00
2,25
1,90
5.50
1,80
1,45
6.50
2,55
2,72
4.50
1,40
Основное время
1,75
5,50
2,90
2,03
5.50
1,70
1,55
6.50
2,30
2,95
4.50
1,35
Основное время
2,25
5,00
2,25
1,85
6.50
1,85
2,40
5.50
1,50
1,50
7.50
2,40
Основное время
2,90
5,50
1,75
2,10
4.50
1,65
1,62
5.50
2,15
2,90
3.50
1,36
15-е мая
Основное время
2,25
5,00
2,25
1,95
5.50
1,75
1,60
6.50
2,20
2,55
4.50
1,45
15-е мая
Основное время
2,00
5,20
2,46
1,75
5.50
1,95
2,40
4.50
1,50
1,42
6.50
2,72
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ХОККЕЙ. Киберхоккей. Россия. ФХР. КиберЛига ХоккеяИтоги
Победитель1X2
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Все коэффициенты на данное событие (+6)