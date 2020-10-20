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Победитель1X2
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10:00
205
22 мин., 2-й период
Золин (PGM) Н-Й РейнджерсГуркин (MGN) Сан-Хосе Шаркс
01
00
00
01
Основное время
4,99
4,81
1,45
1,81
4.50
1,89
2,89
3.50
1,36
1,35
5.50
2,92
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