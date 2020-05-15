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ХОККЕЙ. Киберхоккей. КиберЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15-е мая
Основное время
1,25
6,20
7,95
1,75
6.50
1,95
2,45
5.50
1,55
1,42
7.50
2,65
15-е мая
Основное время
2,35
5,40
2,10
1,90
5.50
1,80
1,45
6.50
2,55
2,72
4.50
1,40
Основное время
5,90
6,20
1,32
2,03
5.50
1,70
1,55
6.50
2,30
2,95
4.50
1,35
15-е мая
Основное время
7,95
6,20
1,25
1,75
6.50
1,95
2,45
5.50
1,55
1,42
7.50
2,65
15-е мая
Основное время
2,10
5,40
2,35
1,90
5.50
1,80
1,45
6.50
2,55
2,72
4.50
1,40
Основное время
1,32
6,20
5,90
2,03
5.50
1,70
1,55
6.50
2,30
2,95
4.50
1,35
Основное время
3,55
5,50
1,60
2,10
4.50
1,65
1,60
5.50
2,20
—
15-е мая
Основное время
2,00
5,50
2,45
1,95
5.50
1,75
—
—
15-е мая
Основное время
1,70
5,50
3,15
1,75
5.50
1,95
—
—
Основное время
1,60
5,50
3,55
2,10
4.50
1,65
1,60
5.50
2,20
—
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