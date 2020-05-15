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ХОККЕЙ. Киберхоккей. КиберЛига ХоккеяОсновная линия

Победитель1X2
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12:45
2028
15-е мая
США (Королев)Чехия (Завгородний)
Основное время
2,35
5,40
2,10
1,90
5.50
1,80
1,45
6.50
2,55
2,72
4.50
1,40
13:25
2052
15-е мая
Чехия (Завгородний)Россия (Виноградов)
Основное время
5,90
6,20
1,32
2,03
5.50
1,70
1,55
6.50
2,30
2,95
4.50
1,35
14:45
2070
15-е мая
Чехия (Завгородний)США (Королев)
Основное время
2,10
5,40
2,35
1,90
5.50
1,80
1,45
6.50
2,55
2,72
4.50
1,40
15:25
2107
15-е мая
Россия (Виноградов)Чехия (Завгородний)
Основное время
1,32
6,20
5,90
2,03
5.50
1,70
1,55
6.50
2,30
2,95
4.50
1,35
16:05
1022
15-е мая
Россия ( Ковальчук И.)Россия ( Григоренко М.)
Основное время
2,25
5,00
2,25
1,85
6.50
1,85
2,40
5.50
1,50
1,50
7.50
2,40
17:05
2134
15-е мая
Финляндия (Златан)Швеция (Зверев)
Основное время
3,55
5,50
1,60
2,10
4.50
1,65
1,60
5.50
2,20
17:45
2177
15-е мая
Швеция (Зверев)Канада (Монс)
Основное время
2,00
5,50
2,45
1,95
5.50
1,75
1,60
6.50
2,20
2,55
4.50
1,45
18:25
2181
15-е мая
Канада (Монс)Финляндия (Златан)
Основное время
1,70
5,50
3,15
1,75
5.50
1,95
19:05
2194
15-е мая
Швеция (Зверев)Финляндия (Златан)
Основное время
1,60
5,50
3,55
2,10
4.50
1,65
1,60
5.50
2,20
19:45
2216
15-е мая
Канада (Монс)Швеция (Зверев)
Основное время
2,35
5,40
2,10
2,03
5.50
1,70
1,55
6.50
2,30
2,94
4.50
1,45
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ХОККЕЙ. Киберхоккей. КиберЛига ХоккеяИтоги

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
1458
16-е мая
Киберхоккей.Киберлига.Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+6)
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