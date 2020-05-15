Моя линия
ХОККЕЙ. Киберхоккей. КиберЛига ХоккеяОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15-е мая
Основное время
2,35
5,40
2,10
1,90
5.50
1,80
1,45
6.50
2,55
2,72
4.50
1,40
Основное время
5,90
6,20
1,32
2,03
5.50
1,70
1,55
6.50
2,30
2,95
4.50
1,35
15-е мая
Основное время
2,10
5,40
2,35
1,90
5.50
1,80
1,45
6.50
2,55
2,72
4.50
1,40
Основное время
1,32
6,20
5,90
2,03
5.50
1,70
1,55
6.50
2,30
2,95
4.50
1,35
Основное время
2,25
5,00
2,25
1,85
6.50
1,85
2,40
5.50
1,50
1,50
7.50
2,40
Основное время
3,55
5,50
1,60
2,10
4.50
1,65
1,60
5.50
2,20
—
15-е мая
Основное время
2,00
5,50
2,45
1,95
5.50
1,75
1,60
6.50
2,20
2,55
4.50
1,45
15-е мая
Основное время
1,70
5,50
3,15
1,75
5.50
1,95
—
—
Основное время
1,60
5,50
3,55
2,10
4.50
1,65
1,60
5.50
2,20
—
15-е мая
Основное время
2,35
5,40
2,10
2,03
5.50
1,70
1,55
6.50
2,30
2,94
4.50
1,45
Показать ещёиз 1событий
ХОККЕЙ. Киберхоккей. КиберЛига ХоккеяИтоги
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16-е мая
Все коэффициенты на данное событие (+6)