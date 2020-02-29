Моя линия
ХОККЕЙ. Канада. WHLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,71
5,40
3,25
1,79
7.00
1,92
2,06
6.50
1,68
1,59
7.50
2,21
29-е февраля
не начался
Основное время
5,20
6,00
1,38
1,75
7.50
1,97
2,01
7.00
1,72
2,30
6.50
1,55
29-е февраля
не начался
Основное время
2,40
4,60
2,24
1,91
6.00
1,80
1,64
6.50
2,13
2,26
5.50
1,57
29-е февраля
не начался
Основное время
2,35
4,50
2,31
1,99
6.00
1,73
1,68
6.50
2,06
2,35
5.50
1,53
29-е февраля
не начался
Основное время
2,33
4,80
2,26
1,91
6.50
1,80
1,66
7.00
2,09
2,36
6.00
1,52
29-е февраля
не начался
Основное время
3,25
5,00
1,73
1,80
7.00
1,91
2,06
6.50
1,68
1,60
7.50
2,19
29-е февраля
не начался
Основное время
4,90
4,80
1,49
1,73
6.00
1,99
2,07
5.50
1,68
1,52
6.50
2,36
29-е февраля
не начался
Основное время
4,10
5,40
1,54
1,88
5.50
1,83
1,59
6.00
2,22
2,30
5.00
1,55
29-е февраля
не начался
Основное время
1,40
5,40
5,40
1,73
6.50
1,99
2,06
6.00
1,68
1,51
7.00
2,40
29-е февраля
не начался
Основное время
6,60
7,40
1,26
1,85
7.50
1,86
2,17
7.00
1,61
1,60
8.00
2,19
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