Избранное
LIVE110
Видео
36
Скоро
Популярное428Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат38WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open4Лига Про. Москва3TT-Cup6
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей11
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ХОККЕЙ. Канада. WHLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
04:00
7407
29-е февраля
не начался
Мус Джо УорриорзСуифт Каррент Бронкос
Основное время
1,71
5,40
3,25
1,79
7.00
1,92
2,06
6.50
1,68
1,59
7.50
2,21
04:00
7409
29-е февраля
не начался
Реджина ПэтсМедисин Хат Тайгерз
Основное время
5,20
6,00
1,38
1,75
7.50
1,97
2,01
7.00
1,72
2,30
6.50
1,55
04:00
7406
29-е февраля
не начался
Саскатун БлэйдзПринц Альберт Рэйдерз
Основное время
2,40
4,60
2,24
1,91
6.00
1,80
1,64
6.50
2,13
2,26
5.50
1,57
05:00
7452
29-е февраля
не начался
Калгари ХитменБрэндон Уит Кингз
Основное время
2,35
4,50
2,31
1,99
6.00
1,73
1,68
6.50
2,06
2,35
5.50
1,53
05:00
7450
29-е февраля
не начался
Летбридж ХаррикейнзЭдмонтон Ойл Кингз
Основное время
2,33
4,80
2,26
1,91
6.50
1,80
1,66
7.00
2,09
2,36
6.00
1,52
05:00
7449
29-е февраля
не начался
Ред Дир РебелзВиннипег АЙС
Основное время
3,25
5,00
1,73
1,80
7.00
1,91
2,06
6.50
1,68
1,60
7.50
2,19
06:00
7626
29-е февраля
не начался
Принц Джордж КугарзКамлупс Блэйзерз
Основное время
4,90
4,80
1,49
1,73
6.00
1,99
2,07
5.50
1,68
1,52
6.50
2,36
06:05
7625
29-е февраля
не начался
Келоуна РокетсЭверетт Сильвертипс
Основное время
4,10
5,40
1,54
1,88
5.50
1,83
1,59
6.00
2,22
2,30
5.00
1,55
06:05
7631
29-е февраля
не начался
Спокан ЧифсСиэтл Тандербердз
Основное время
1,40
5,40
5,40
1,73
6.50
1,99
2,06
6.00
1,68
1,51
7.00
2,40
06:05
7627
29-е февраля
не начался
Трай Сити АмерикансПортленд Уинтерхоукс
Основное время
6,60
7,40
1,26
1,85
7.50
1,86
2,17
7.00
1,61
1,60
8.00
2,19
Показать ещё
из 1событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию36
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru