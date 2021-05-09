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ХОККЕЙ. Канада. QMJHL. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
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20:00
436
13 мин., 1-й период
Квебек РемпартсШикутими Сагенинс
11
00
11
Основное время
2,34
4,56
2,20
1,84
6.50
1,86
1,41
7.50
2,70
2,75
5.50
1,39
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