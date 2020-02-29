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ХОККЕЙ. Канада. QMJHLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
02:30
7327
29-е февраля
не начался
Шарлоттаун АйлендерсКейп Бретон Иглз
Основное время
3,90
4,40
1,67
1,98
6.00
1,74
1,67
6.50
2,07
2,36
5.50
1,52
03:00
7330
29-е февраля
не начался
Валь-д’Ор Форерс Викториявиль Тайгерс
Основное время
2,47
4,50
2,20
1,72
6.50
2,00
2,06
6.00
1,68
1,51
7.00
2,40
03:30
7329
29-е февраля
не начался
Бе Комо ДракарМонктон Уайлдкэтс
Основное время
5,00
5,40
1,45
1,84
6.50
1,87
1,60
7.00
2,20
2,24
6.00
1,58
03:30
7324
29-е февраля
не начался
Драммондвиль ВолтижирзГэтино Олимпикс
Основное время
1,53
5,20
4,30
1,92
7.00
1,79
1,69
7.50
2,04
2,20
6.50
1,60
03:30
7325
29-е февраля
не начался
Римуски ОушеникГалифакс Музхэдз
Основное время
1,20
8,00
8,40
1,73
6.50
2,00
2,03
6.00
1,70
2,38
5.50
1,52
03:30
7328
29-е февраля
не начался
Шавиниган КатарактесАкадия-Батерст Тайтен
Основное время
1,41
5,80
5,20
1,76
7.50
1,96
2,02
7.00
1,71
2,31
6.50
1,54
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