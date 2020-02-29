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ХОККЕЙ. Канада. OHLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
03:00
7293
29-е февраля
не начался
Миссиссога СтилхедсОуэн Саунд Аттак
Основное время
2,36
4,60
2,27
1,82
7.00
1,88
2,09
6.50
1,67
1,63
7.50
2,15
03:00
7333
29-е февраля
не начался
Оттава 67Ошава Дженералз
Основное время
1,41
6,00
4,80
1,83
7.50
1,88
2,14
7.00
1,63
1,58
8.00
2,23
03:00
7292
29-е февраля
не начался
Флинт ФайребирдсГамильтон Буллдогс
Основное время
1,32
7,00
5,40
1,80
8.50
1,90
2,11
8.00
1,65
1,59
9.00
2,21
03:05
7279
29-е февраля
не начался
Садбери ВулвзНиагара АйсДогс
Основное время
1,20
8,60
7,60
1,99
7.50
1,73
1,73
8.00
1,99
2,40
7.00
1,51
03:05
7283
29-е февраля
не начался
Саджиноу СпиритКингстон Фронтенакс
Основное время
1,19
8,80
7,60
1,89
8.00
1,81
1,67
8.50
2,08
2,17
7.50
1,61
03:30
7286
29-е февраля
не начался
Гуэлф ШтормЭри Оттерз
Основное время
1,92
4,80
2,85
1,74
6.50
1,98
2,07
6.00
1,68
1,51
7.00
2,39
03:30
7277
29-е февраля
не начался
Китченер РейнджерсСарния Стинг
Основное время
1,35
6,60
5,20
1,97
8.00
1,74
1,71
8.50
2,01
2,27
7.50
1,56
03:30
7270
29-е февраля
не начался
Лондон НайтсСу Сент Мари Грейхаундз
Основное время
1,37
6,80
5,00
1,75
7.50
1,97
2,03
7.00
1,70
2,33
6.50
1,54
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