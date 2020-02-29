Моя линия
ХОККЕЙ. Канада. OHLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,36
4,60
2,27
1,82
7.00
1,88
2,09
6.50
1,67
1,63
7.50
2,15
29-е февраля
не начался
Основное время
1,41
6,00
4,80
1,83
7.50
1,88
2,14
7.00
1,63
1,58
8.00
2,23
29-е февраля
не начался
Основное время
1,32
7,00
5,40
1,80
8.50
1,90
2,11
8.00
1,65
1,59
9.00
2,21
29-е февраля
не начался
Основное время
1,20
8,60
7,60
1,99
7.50
1,73
1,73
8.00
1,99
2,40
7.00
1,51
29-е февраля
не начался
Основное время
1,19
8,80
7,60
1,89
8.00
1,81
1,67
8.50
2,08
2,17
7.50
1,61
29-е февраля
не начался
Основное время
1,92
4,80
2,85
1,74
6.50
1,98
2,07
6.00
1,68
1,51
7.00
2,39
29-е февраля
не начался
Основное время
1,35
6,60
5,20
1,97
8.00
1,74
1,71
8.50
2,01
2,27
7.50
1,56
29-е февраля
не начался
Основное время
1,37
6,80
5,00
1,75
7.50
1,97
2,03
7.00
1,70
2,33
6.50
1,54