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ХОККЕЙ. Канада. MJHLОсновная линия

Победитель1X2
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03:00
110
20 мин., Перерыв
Вевейсикаппо ВолверинсСуон Вэлли Стэмпедерс
13
00
13
Основное время
8,47
7,78
1,17
1,87
8.50
1,83
2,81
7.50
1,38
1,18
10.50
4,24
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