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ХОККЕЙ. Германия. DELОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
6051
28-е февраля
не начался
Адлер МангеймКрефельд Пингвин
Основное время
1,28
6,60
6,80
1,82
6.00
1,88
2,15
5.50
1,63
1,59
6.50
2,22
21:30
5758
28-е февраля
не начался
Айсбарен БерлинДюссельдорф
Основное время
1,90
4,20
3,15
1,92
5.00
1,79
1,66
5.50
2,10
2,25
4.50
1,57
21:30
6039
28-е февраля
не начался
Изерлон РустерсКёльнер Хайе
Основное время
2,70
4,20
2,12
1,88
5.00
1,82
1,63
5.50
2,14
2,21
4.50
1,59
21:30
6050
28-е февраля
не начался
ИнгольштадтАугсбургер Пантер
Основное время
1,93
4,40
3,00
1,89
5.50
1,82
1,59
6.00
2,22
2,29
5.00
1,55
21:30
5672
28-е февраля
не начался
Нюрнберг Айс ТайгерсРед Булл Мюнхен
Основное время
2,95
4,50
1,93
1,94
5.50
1,77
1,63
6.00
2,14
2,38
5.00
1,52
21:30
6799
28-е февраля
не начался
Штраубинг ТайгерсФиштаун Пингвинз
Основное время
1,79
4,60
3,30
1,71
6.00
2,02
2,03
5.50
1,70
1,51
6.50
2,39

ХОККЕЙ. Германия. DELИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
12:00
6508
20-е апреля
Адлер Мангейм (плей-офф 19/20)
Итоги
3,20
12:00
6510
20-е апреля
Айсбарен Берлин (плей-офф 19/20)
Итоги
10,00
12:00
6513
20-е апреля
Аугсбургер Пантер (плей-офф 19/20)
Итоги
15,00
12:00
6520
20-е апреля
Бремерхафен Пингвинз (плей-офф 19/20)
Итоги
30
12:00
6516
20-е апреля
Вольфсбург Гризлиз (плей-офф 19/20)
Итоги
50
12:00
6514
20-е апреля
Дюссельдорф (плей-офф 19/20)
Итоги
20,00
12:00
6518
20-е апреля
Изерлон Рустерс (плей-офф 19/20)
Итоги
150
12:00
6515
20-е апреля
Ингольштадт (плей-офф 19/20)
Итоги
30
12:00
6519
20-е апреля
Крефельд Пингуин (плей-офф 19/20)
Итоги
100
12:00
6511
20-е апреля
Кёльнер Хайе (плей-офф 19/20)
Итоги
20,00
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