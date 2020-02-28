Моя линия
ХОККЕЙ. Германия. DEL 2Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
2,16
4,40
2,55
1,78
6.50
1,93
2,16
6.00
1,62
1,56
7.00
2,28
28-е февраля
не начался
Основное время
1,80
4,90
3,10
1,90
6.50
1,81
1,65
7.00
2,10
2,34
6.00
1,53
28-е февраля
не начался
Основное время
2,55
4,50
2,12
1,88
6.00
1,83
1,62
6.50
2,17
2,23
5.50
1,58
28-е февраля
не начался
Основное время
1,39
6,20
5,00
1,80
7.00
1,91
2,08
6.50
1,67
1,60
7.50
2,20
28-е февраля
не начался
Основное время
1,88
4,70
2,95
1,90
6.00
1,81
1,63
6.50
2,14
2,25
5.50
1,57
28-е февраля
не начался
Основное время
2,11
4,50
2,60
1,72
6.00
2,00
2,05
5.50
1,69
1,52
6.50
2,37
28-е февраля
не начался
Основное время
2,20
4,60
2,43
1,74
6.50
1,98
2,08
6.00
1,67
1,52
7.00
2,37