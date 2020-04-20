Моя линия
ХОККЕЙ. Германия. DELОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
1,28
6,60
6,80
1,82
6.00
1,88
2,15
5.50
1,63
1,59
6.50
2,22
28-е февраля
не начался
Основное время
1,90
4,20
3,15
1,92
5.00
1,79
1,66
5.50
2,10
2,25
4.50
1,57
28-е февраля
не начался
Основное время
2,70
4,20
2,12
1,88
5.00
1,82
1,63
5.50
2,14
2,21
4.50
1,59
28-е февраля
не начался
Основное время
1,93
4,40
3,00
1,89
5.50
1,82
1,59
6.00
2,22
2,29
5.00
1,55
28-е февраля
не начался
Основное время
2,95
4,50
1,93
1,94
5.50
1,77
1,63
6.00
2,14
2,38
5.00
1,52
28-е февраля
не начался
Основное время
1,79
4,60
3,30
1,71
6.00
2,02
2,03
5.50
1,70
1,51
6.50
2,39
ХОККЕЙ. Германия. DELИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
20-е апреля
Итоги
3,20
—
—
—
20-е апреля
Итоги
10,00
—
—
—
20-е апреля
Итоги
15,00
—
—
—
20-е апреля
Итоги
30
—
—
—
20-е апреля
Итоги
50
—
—
—
20-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
20-е апреля
Итоги
150
—
—
—
20-е апреля
Итоги
30
—
—
—
20-е апреля
Итоги
100
—
—
—
20-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
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ХОККЕЙ. Германия. DEL 2Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
2,16
4,40
2,55
1,78
6.50
1,93
2,16
6.00
1,62
1,56
7.00
2,28
28-е февраля
не начался