Моя линия
ХОККЕЙ. Финляндия. LiigaОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
40 мин., перерыв
КалПаКярпят
10
01
11
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
4,90
2,60
2,00
1,85
4.00
1,90
2,55
3.50
1,45
1,45
4.50
2,65
40 мин., перерыв
КооКооВаасан Спорт
31
30
61
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
—
1,75
8.50
2,00
2,90
8.00
1,40
1,30
9.00
3,20
41 мин., 3-й период
ПеликанзЮкурит
02
00
00
02
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Заключение пари временно недоступно
42 мин., 3-й период
ЮвяскюляХПК
00
11
00
11
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
2,90
2,35
3,10
1,60
4.00
2,30
2,20
3.50
1,60
3,45
3.00
1,30
29-е февраля
не начался
Основное время
3,15
4,10
1,94
1,75
5.00
1,97
2,05
4.50
1,69
1,54
5.50
2,31
29-е февраля
не начался
Основное время
3,15
4,10
1,94
1,77
5.00
1,95
2,07
4.50
1,67
1,56
5.50
2,28
ХОККЕЙ. Финляндия. LiigaИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
1-е апреля
Итоги
200
—
—
—
1-е апреля
Итоги
8,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
60
—
—
—
1-е апреля
Итоги
10,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
2,50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
13,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
80
—
—
—
1-е апреля
Итоги
80
—
—
—
1-е апреля
Итоги
6,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
80
—
—
—
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