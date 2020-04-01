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ХОККЕЙ. Финляндия. LiigaОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:30
135
40 мин., перерыв
КалПаКярпят
10
01
11
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
4,90
2,60
2,00
1,85
4.00
1,90
2,55
3.50
1,45
1,45
4.50
2,65
19:30
163
40 мин., перерыв
КооКооВаасан Спорт
31
30
61
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,75
8.50
2,00
2,90
8.00
1,40
1,30
9.00
3,20
19:30
148
41 мин., 3-й период
ПеликанзЮкурит
02
00
00
02
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Заключение пари временно недоступно
19:30
168
42 мин., 3-й период
ЮвяскюляХПК
00
11
00
11
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
2,90
2,35
3,10
1,60
4.00
2,30
2,20
3.50
1,60
3,45
3.00
1,30
18:00
7494
29-е февраля
не начался
ТПСТаппара
Основное время
3,15
4,10
1,94
1,75
5.00
1,97
2,05
4.50
1,69
1,54
5.50
2,31
18:00
7495
29-е февраля
не начался
ЭссятЛукко
Основное время
3,15
4,10
1,94
1,77
5.00
1,95
2,07
4.50
1,67
1,56
5.50
2,28

ХОККЕЙ. Финляндия. LiigaИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
2121
1-е апреля
Ваасан Спорт (плей-офф 19/20)
Итоги
200
00:00
1989
1-е апреля
Ильвес (плей-офф 19/20)
Итоги
8,00
00:00
2382
1-е апреля
КалПа (плей-офф 19/20)
Итоги
60
00:00
2471
1-е апреля
КооКоо (плей-офф 19/20)
Итоги
10,00
00:00
1094
1-е апреля
Кярпят (плей-офф 19/20)
Итоги
2,50
00:00
1987
1-е апреля
Лукко (плей-офф 19/20)
Итоги
13,00
00:00
1672
1-е апреля
Пеликанз (плей-офф 19/20)
Итоги
80
00:00
2341
1-е апреля
СайПа (плей-офф 19/20)
Итоги
80
00:00
1311
1-е апреля
Таппара (плей-офф 19/20)
Итоги
6,00
00:00
1730
1-е апреля
ТПС (плей-офф 19/20)
Итоги
80
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