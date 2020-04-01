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ХОККЕЙ. Дания. СуперлигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
6882
28-е февраля
не начался
ОденсеХернинг
Основное время
4,50
5,40
1,49
1,73
6.00
1,99
2,05
5.50
1,69
1,53
6.50
2,35
21:30
3186
28-е февраля
не начался
Ольборг ПайретсФредериксхавн Уайт Хоукс
Основное время
1,62
5,00
3,85
1,73
6.00
1,99
2,05
5.50
1,69
1,53
6.50
2,35
21:30
5366
28-е февраля
не начался
РунгстедРёдовре
Основное время
1,57
4,80
4,30
1,98
5.50
1,74
1,67
6.00
2,09
2,44
5.00
1,49
21:30
6789
28-е февраля
не начался
ХерлевЭсбьерг
Основное время
2,32
4,40
2,38
1,99
5.50
1,73
1,68
6.00
2,07
1,49
6.50
2,45
17:00
2651
1-е марта
не начался
СённерйюскОльборг Пайретс
Основное время
2,36
4,40
2,33
1,99
5.50
1,73
1,67
6.00
2,08
2,45
5.00
1,49
17:00
2467
1-е марта
не начался
Фредериксхавн Уайт ХоуксРунгстед
Основное время
1,75
4,70
3,35
1,75
6.00
1,97
2,08
5.50
1,67
1,54
6.50
2,33
18:00
2435
1-е марта
не начался
ЭсбьергОденсе
Основное время
1,41
5,20
5,60
1,77
6.00
1,94
2,11
5.50
1,65
1,55
6.50
2,30

ХОККЕЙ. Дания. СуперлигаИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
8160
1-е апреля
Оденсе (плей-офф 19/20)
Итоги
100
00:00
8133
1-е апреля
Ольборг Пайретс (плей-офф 19/20)
Итоги
2,50
00:00
8135
1-е апреля
Рунгстед (плей-офф 19/20)
Итоги
7,00
00:00
8152
1-е апреля
Рёдовре (плей-офф 19/20)
Итоги
30
00:00
8134
1-е апреля
Сённерйюск (плей-офф 19/20)
Итоги
6,00
00:00
8136
1-е апреля
Фредериксхавн Уайт Хоукс (плей-офф 19/20)
Итоги
6,00
00:00
8153
1-е апреля
Херлев (плей-офф 19/20)
Итоги
50
00:00
8131
1-е апреля
Хернинг (плей-офф 19/20)
Итоги
5,00
00:00
8137
1-е апреля
Эсбьерг (плей-офф 19/20)
Итоги
8,00
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