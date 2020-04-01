Моя линия
ХОККЕЙ. Дания. СуперлигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
4,50
5,40
1,49
1,73
6.00
1,99
2,05
5.50
1,69
1,53
6.50
2,35
28-е февраля
не начался
Основное время
1,62
5,00
3,85
1,73
6.00
1,99
2,05
5.50
1,69
1,53
6.50
2,35
28-е февраля
не начался
Основное время
1,57
4,80
4,30
1,98
5.50
1,74
1,67
6.00
2,09
2,44
5.00
1,49
28-е февраля
не начался
Основное время
2,32
4,40
2,38
1,99
5.50
1,73
1,68
6.00
2,07
1,49
6.50
2,45
1-е марта
не начался
Основное время
2,36
4,40
2,33
1,99
5.50
1,73
1,67
6.00
2,08
2,45
5.00
1,49
1-е марта
не начался
Основное время
1,75
4,70
3,35
1,75
6.00
1,97
2,08
5.50
1,67
1,54
6.50
2,33
1-е марта
не начался
Основное время
1,41
5,20
5,60
1,77
6.00
1,94
2,11
5.50
1,65
1,55
6.50
2,30
ХОККЕЙ. Дания. СуперлигаИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
1-е апреля
Итоги
100
—
—
—
1-е апреля
Итоги
2,50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
7,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
30
—
—
—
1-е апреля
Итоги
6,00
—
—
—
Итоги
6,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
5,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
8,00
—
—
—