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ХОККЕЙ. Чехия. Кубок УниверситетовОсновная линия

Победитель1X2
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20:30
407
38 мин., 2-й период
Райдерс Университет ПардубицеМасариков Университет
02
22
24
Основное время
2,23
8.50
1,58
1,51
9.50
2,39
1,19
10.50
4,16
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