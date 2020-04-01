Моя линия
ХОККЕЙ. Чехия. Экстралига. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
9-е марта
не начался
Основное время
2,14
3,70
2,90
1,80
4.50
1,91
2,32
4.00
1,54
1,54
5.00
2,33
9-е марта
не начался
Основное время
1,82
4,30
3,35
1,75
5.50
1,97
2,06
5.00
1,68
2,41
4.50
1,50
ХОККЕЙ. Чехия. Экстралига. Плей-оффИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
1-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
7,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
3,60
—
—
—
1-е апреля
Итоги
15,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
10,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
30
—
—
—
1-е апреля
Итоги
6,40
—
—
—
1-е апреля
Итоги
4,50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
5,00
—
—
—