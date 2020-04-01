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ХОККЕЙ. Чехия. Экстралига. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
2532
9-е марта
не начался
ОломоуцЗлин
Основное время
2,14
3,70
2,90
1,80
4.50
1,91
2,32
4.00
1,54
1,54
5.00
2,33
21:00
2564
9-е марта
не начался
МаунтфилдКарловы Вары
Основное время
1,82
4,30
3,35
1,75
5.50
1,97
2,06
5.00
1,68
2,41
4.50
1,50

ХОККЕЙ. Чехия. Экстралига. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
2676
1-е апреля
Злин (плей-офф 19/20)
Итоги
20,00
00:00
3426
1-е апреля
Карловы Вары (плей-офф 19/20)
Итоги
20,00
00:00
3477
1-е апреля
Комета Брно (плей-офф 19/20)
Итоги
7,00
00:00
2000
1-е апреля
Либерец (плей-офф 19/20)
Итоги
3,60
00:00
2874
1-е апреля
Маунтфилд (плей-офф 19/20)
Итоги
15,00
00:00
3200
1-е апреля
Млада Болеслав (плей-офф 19/20)
Итоги
10,00
00:00
3235
1-е апреля
Оломоуц (плей-офф 19/20)
Итоги
30
00:00
2588
1-е апреля
Пльзень (плей-офф 19/20)
Итоги
6,40
00:00
2896
1-е апреля
Спарта Прага (плей-офф 19/20)
Итоги
4,50
00:00
2011
1-е апреля
Тршинец (плей-офф 19/20)
Итоги
5,00
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