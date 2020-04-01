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ХОККЕЙ. Чехия. ЭкстралигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
40 мин., перерыв
ЗлинЛитвинов
01
30
31
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,08
8,25
28
1,85
6.00
1,90
2,45
5.50
1,50
1,50
6.50
2,50
42 мин., 3-й период
Карловы ВарыМаунтфилд
22
10
00
32
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,45
3,50
9,25
2,00
6.50
1,75
1,55
7.00
2,40
1,35
7.50
3,10
32 мин., 2-й период
Комета БрноЛиберец
00
11
11
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
2,45
2,80
3,05
1,85
4.50
1,85
1,55
5.00
2,40
2,95
4.00
1,35
28 мин., 2-й период
ОломоуцТршинец
01
01
02
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
11,00
5,75
1,22
1,75
5.00
2,00
2,20
4.50
1,60
1,50
5.50
2,50
28 мин., 2-й период
ПардубицеПльзень
01
20
21
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин..
Заключение пари временно недоступно
1-е марта
не начался
Основное время
2,19
4,20
2,60
1,73
5.50
2,00
2,03
5.00
1,70
2,37
4.50
1,52
ХОККЕЙ. Чехия. ЭкстралигаИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
1-е апреля
Итоги
50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
10,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
7,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
4,50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
30
—
—
—
1-е апреля
Итоги
10,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
10,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
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