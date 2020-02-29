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ХОККЕЙ. Чехия. 1-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
4452
29-е февраля
не начался
Славия Прага Поруба
Основное время
1,58
4,90
4,10
1,78
6.00
1,92
2,12
5.50
1,65
1,56
6.50
2,28
18:00
1852
29-е февраля
не начался
Слован Усти над ЛабемКадань
Основное время
1,47
5,80
4,40
1,93
6.50
1,78
1,67
7.00
2,08
2,37
6.00
1,52
18:00
4374
29-е февраля
не начался
ХомутовЧеске Будеёвице
Основное время
3,70
5,00
1,63
1,80
6.00
1,91
2,13
5.50
1,64
1,57
6.50
2,25
19:00
4444
29-е февраля
не начался
БенаткиБаник Соколов
Основное время
1,52
5,20
4,30
1,78
6.50
1,93
2,14
6.00
1,63
1,55
7.00
2,30
19:00
2259
29-е февраля
не начался
ВсетинГавиржов
Основное время
1,55
4,70
4,60
1,80
5.00
1,90
2,12
4.50
1,64
1,58
5.50
2,24
19:00
4391
29-е февраля
не начался
ЛитомержицеЗубр Пршеров
Основное время
2,33
4,10
2,45
1,79
5.50
1,92
2,12
5.00
1,64
1,50
6.00
2,41
19:00
4401
29-е февраля
не начался
Фридек МистекПростеёв
Основное время
1,88
4,30
3,15
1,77
6.00
1,94
2,11
5.50
1,65
1,54
6.50
2,31
19:30
1863
29-е февраля
не начался
Горацка ТршебичДукла Йиглава
Основное время
2,27
3,90
2,60
1,84
5.00
1,86
2,15
4.50
1,63
1,61
5.50
2,18
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