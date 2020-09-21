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ХОККЕЙ. Беларусь. Высшая лигаОсновная линия

Победитель1X2
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13:00
148
28 мин., 2-й период
Гомель 2Лида 2
10
20
30
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
1,03
10,50
26
1,95
7.00
1,75
1,60
7.50
2,15
2,40
6.50
1,52
13:00
405
30 мин., 2-й период
Металлург Жлобин 2Брест 2
30
10
00
40
Основное время
1,95
7.50
1,76
1,43
8.50
2,63
3,20
6.50
1,30
13:00
152
29 мин., 2-й период
Неман 2Бобруйск 2
01
10
11
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
13:00
404
31 мин., 2-й период
Химик 2Могилев 2
20
20
00
40
Заключение пари временно недоступно
13:00
213
27 мин., 2-й период
Шахтер 2Витебск 2
21
20
41
Формат: Период - 20 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
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