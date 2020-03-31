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ХОККЕЙ. Беларусь. Беларусь. Экстралига. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
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31-е марта
не начался
Основное время
2,90
3,95
2,08
1,76
4.50
1,96
2,22
4.00
1,59
1,49
5.00
2,44
ХОККЕЙ. Беларусь. Беларусь. Экстралига. Плей-оффСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Основное время
3,20
32
1,32
1,85
60.50
1,85
2,03
59.50
1,70
1,70
61.50
2,03
31-е марта
ШТР Шахтер СолигорскШТР Юность Минск
только 2-х минутные уаления
Основное время
2,60
4,60
2,00
2,00
14.50
1,72
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