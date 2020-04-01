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ХОККЕЙ. Австрия. EBEL. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,71
4,50
3,60
1,78
5.00
1,93
2,11
4.50
1,65
1,56
5.50
2,27
29-е февраля
не начался
Основное время
1,75
4,80
3,35
1,91
6.00
1,80
1,64
6.50
2,13
2,26
5.50
1,57
29-е февраля
не начался
Основное время
1,44
5,00
5,40
2,00
5.50
1,72
1,68
6.00
2,06
1,49
6.50
2,44
29-е февраля
не начался
Основное время
1,52
4,60
4,90
1,80
5.50
1,91
2,14
5.00
1,63
1,51
6.00
2,38
29-е февраля
не начался
Основное время
1,71
4,70
3,55
1,77
6.00
1,94
2,10
5.50
1,65
1,55
6.50
2,30
ХОККЕЙ. Австрия. EBEL. Плей-оффИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
1-е апреля
Итоги
12,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
3,40
—
—
—
1-е апреля
Итоги
12,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
55
—
—
—
1-е апреля
Итоги
60
—
—
—
1-е апреля
Итоги
4,50
—
—
—
1-е апреля
Итоги
15,00
—
—
—
1-е апреля
Итоги
30
—
—
—
1-е апреля
Итоги
2,20
—
—
—
1-е апреля
Итоги
55
—
—
—
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