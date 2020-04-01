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ХОККЕЙ. Австрия. EBEL. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:30
4188
29-е февраля
не начался
Вена КэпиталзКлагенфурт
Основное время
1,71
4,50
3,60
1,78
5.00
1,93
2,11
4.50
1,65
1,56
5.50
2,27
19:30
7273
29-е февраля
не начался
ЛинцФехервар АВ19
Основное время
1,75
4,80
3,35
1,91
6.00
1,80
1,64
6.50
2,13
2,26
5.50
1,57
19:30
7258
29-е февраля
не начался
Орли ЗноймоДорнбирн
Основное время
1,44
5,00
5,40
2,00
5.50
1,72
1,68
6.00
2,06
1,49
6.50
2,44
19:30
7081
29-е февраля
не начался
Ред Булл ЗальцбургГрац
Основное время
1,52
4,60
4,90
1,80
5.50
1,91
2,14
5.00
1,63
1,51
6.00
2,38
19:30
7261
29-е февраля
не начался
ФиллахИннсбрук
Основное время
1,71
4,70
3,55
1,77
6.00
1,94
2,10
5.50
1,65
1,55
6.50
2,30

ХОККЕЙ. Австрия. EBEL. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
00:00
3277
1-е апреля
Больцано (плей-офф 19/20)
Итоги
12,00
00:00
3079
1-е апреля
Вена Кэпиталз (плей-офф 19/20)
Итоги
3,40
00:00
3185
1-е апреля
Грац (плей-офф 19/20)
Итоги
12,00
00:00
3518
1-е апреля
Дорнбирн (плей-офф 19/20)
Итоги
55
00:00
3467
1-е апреля
Иннсбрук (плей-офф 19/20)
Итоги
60
00:00
3157
1-е апреля
Клагенфурт (плей-офф 19/20)
Итоги
4,50
00:00
3270
1-е апреля
Линц (плей-офф 19/20)
Итоги
15,00
00:00
3378
1-е апреля
Орли Зноймо (плей-офф 19/20)
Итоги
30
00:00
2937
1-е апреля
Ред Булл Зальцбург (плей-офф 19/20)
Итоги
2,20
00:00
3809
1-е апреля
Фехервар АВ19 (плей-офф 19/20)
Итоги
55
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