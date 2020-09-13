Моя линия
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. ATP. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
29-е февраля
Победитель
Да8,95
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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Джокович Новак. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет25
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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Медведев Даниил. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
13-е сентября
Будет/не будет
Будет7,77
Не будет1,05
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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Надаль Рафаэль. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет1,40
Не будет2,75
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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Федерер Роджер. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет3,55
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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Андрееску Бьянка Ванесса. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
12-е сентября
Будет/не будет
Будет2,75
Не будет1,40
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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Клейстерс Ким. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет30
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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Уильямс Серена. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет2,80
Не будет1,38
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