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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. ATP. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
02:00
7134
29-е февраля
Победы Надаль Р. над Димитров Г. 2-0, Иснер Дж. над Фритц Т. 2-0, Гарин К. над Сейбот Т. 2-0
Победитель
Да8,95

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Джокович Новак. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
23:00
5995
13-е сентября
Новак Джокович выиграет все 4 турнира Большого Шлема в одиночном разряде в 2020 году
Будет/не будет
Будет25

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Медведев Даниил. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
23:00
3926
13-е сентября
Выиграет ли Медведев Даниил хотя бы один Турнир Большого Шлема в одиночном разряде в 2020 году
Будет/не будет
Будет7,77
Не будет1,05

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Надаль Рафаэль. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
23:00
5998
13-е сентября
Рафаэль Надаль выиграет турнир Большого Шлема в одиночном разряде в 2020 году
Будет/не будет
Будет1,40
Не будет2,75

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Федерер Роджер. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
23:00
3801
13-е сентября
Роджер Федерер выиграет турнир Большого Шлема в одиночном разряде в 2020 году
Будет/не будет
Будет3,55

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Андрееску Бьянка Ванесса. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
23:00
1921
12-е сентября
Андрееску Бьянка Ванесса выиграет турнир Большого Шлема в одиночном разряде в 2020 году
Будет/не будет
Будет2,75
Не будет1,40

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Клейстерс Ким. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
23:00
5290
12-е сентября
Клейстерс Ким выиграет турнир Большого шлема в одиночном разряде в 2020 году
Будет/не будет
Будет30

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Уильямс Серена. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
23:00
6119
12-е сентября
Серена Уильямс выиграет турнир Большого Шлема в одиночном разряде в 2020 году
Будет/не будет
Будет2,80
Не будет1,38
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