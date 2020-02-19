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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Хоккей. NHL. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
23:59
5352
2-е апреля
Мэттьюз О. станет лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата НХЛ 2019/2020.
Будет/не будет
Будет2,50
23:59
5351
2-е апреля
Овечкин А. станет лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата НХЛ 2019/2020.
Будет/не будет
Будет2,60
23:59
5349
2-е апреля
Пастрняк Д. станет лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата НХЛ 2019/2020.
Будет/не будет
Будет1,90
00:00
8916
3-е апреля
Количество очков по системе "Гол + пас", набранных Драйзантлем Л. по итогам регулярного сезона 19/20.
Тотал
Мен1,85
126.50
Бол1,85
00:00
5380
3-е апреля
Количество очков по системе "Гол + пас", набранных Кейном П. по итогам регулярного сезона 19/20.
Тотал
Мен1,85
97.50
Бол1,85
00:00
4356
3-е апреля
Количество очков по системе "Гол + пас", набранных Кросби С. по итогам регулярного сезона 19/20.
Тотал
Мен1,85
66.50
Бол1,85
00:00
4320
3-е апреля
Количество очков по системе "Гол + пас", набранных Кучеровым Н. по итогам регулярного сезона 19/20.
Тотал
Мен1,85
96.50
Бол1,85
00:00
8915
3-е апреля
Количество очков по системе "Гол + пас", набранных Макдэвидом К. по итогам регулярного сезона 19/20.
Тотал
Мен1,85
112.50
Бол1,85
00:00
4327
3-е апреля
Количество очков по системе "Гол + пас", набранных Малкиным Е. по итогам регулярного сезона 19/20.
Тотал
Мен1,85
87.50
Бол1,85
00:00
4400
3-е апреля
Количество очков по системе "Гол + пас", набранных Овечкиным А. по итогам регулярного сезона 19/20.
Тотал
Мен1,85
77.50
Бол1,85
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из 4событий

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Хоккей. КХЛ. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
00:00
7093
12-е апреля
Обладателем Кубка Гагарина 2020 станет клуб из Западной Конференции.
Будет/не будет
Будет1,55
Не будет2,30
00:00
3581
8-е мая
Майк Бэбкок возглавит один из клубов КХЛ до 08 мая 2020.
Будет/не будет
Будет12,00
00:00
5800
19-е февраля 2022
Овечкин А. перейдет в один из клубов КХЛ до 19.02.2022.
Будет/не будет
Будет4,00

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Хоккей. ЧМ-2020. Швейцария. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
00:00
2970
8-е мая
Майк Бэбкок станет главным тренером сбороной Россиии по хоккею до 8 мая 2020.
Будет/не будет
Будет12,00
09:00
5599
8-е мая
Алексей Кудашов покинет пост тренера сбороной России до старта чемпионата мира.
Будет/не будет
Будет3,00
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