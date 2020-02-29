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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. РПЛ. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
14:00
2059
29-е февраля
В 20-м туре РПЛ 19/20 ЦСКА Москва забьет больше Краснодара (возврат при равенстве голов)
Будет/не будет
Будет1,85
Не будет1,95
16:30
6103
29-е февраля
Хотя бы один из матчей 29.02.20 Динамо-Спартак или Зенит-Локомотив закончится с таким же счетом как и матчи 01.03.20 Реал-Барселона или Ювентус-Интер
Будет/не будет
Будет2,50
Не будет1,50
16:30
2064
29-е февраля
В матче Динамо-Спартак 29.02.20 будет больше 3,5 голов и 13,5 ударов в створ
Будет/не будет
Будет10,00
Не будет1,05
16:30
2097
29-е февраля
В матче Динамо-Спартак 29.02.20 будет удаление и больше 7,5 ЖК
Будет/не будет
Будет10,00
Не будет1,05
16:30
5469
29-е февраля
В матче Динамо-Спартак 29.02.20 Николай Комличенко забьет больше Александра Соболева (возврат при равенстве голов)
Будет/не будет
Будет1,90
Не будет1,90
16:30
2706
29-е февраля
Кол-во забитых голов Александром Соболевым в составе Спартака в сезоне РПЛ 19/20
Тотал
Мен1,75
4.50
Бол2,00
16:30
4128
29-е февраля
Кол-во забитых голов Николаем Комличенко в составе Динамо в сезоне РПЛ 19/20
Тотал
Мен1,85
3.50
Бол1,90
19:00
2116
29-е февраля
В матче Зенит-Локомотив 29.02.20 будет больше 3,5 голов и 13,5 ударов в створ
Будет/не будет
Будет8,50
Не будет1,07
19:00
2150
29-е февраля
В матче Зенит-Локомотив 29.02.20 будет удаление и больше 7,5 ЖК
Будет/не будет
Будет8,50
Не будет1,07
19:00
1484
29-е февраля
Победная серия Зенита прервется в 20-м туре РПЛ 19/20 (Зенит-Локомотив)
Будет/не будет
Будет2,25
Не будет1,65
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из 19событий

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. Германия. Бундеслига. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
16:00
1182
1-е мая
Боруссия Дортмунд выиграет хотя бы один турнир в сезоне 19/20
Заключение пари временно недоступно

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. Испания. Примера. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
18:00
7582
24-е мая
Кол-во забитых голов Федором Смоловым в составе Сельты в сезоне Примеры 19/20
Тотал
Мен1,90
3.50
Бол1,85
18:00
4363
24-е мая
Кол-во голевых передач, которые отдаст Федор Смолов в составе Сельты в сезоне Примеры 19/20
Тотал
Мен2,50
0.50
Бол1,50
18:00
4110
1-е июня
Федор Смолов начнет сезон Примеры 20/21 в составе Сельты
Будет/не будет
Будет2,50
Не будет1,50

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. Италия. Серия А. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
16:00
1659
1-е мая
Интер Милан выиграет хотя бы один турнир в сезоне 19/20 (Серия А, Лига Чемпионов, Лига Европы, Кубок Италии)
Серия А, Лига Чемпионов, Лига Европы, Кубок Италии
Будет/не будет
Будет2,40
Не будет1,50

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. Международные. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
12:00
6004
13-е июля
Артем Дзюба побьет рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России до 13.07.2020 (Дзюба 24 гола, Кержаков 30 голов) (Дзюба 24 гола, Кержаков 30 голов) (Дзюба 24 гола, Кержаков 30 голов)
Дзюба 24 гола, Кержаков 30 голов
Будет/не будет
Будет2,25
Не будет1,65

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. Следующий клуб Месси Л.Специальное

Эксклюзивные пари
13:00
2793
2-е сентября
Месси Л. останется в Барселоне до 02.09.20
Будет/не будет
Будет1,15
13:00
5198
2-е сентября
Месси Л. перейдет в Интер Милан до 02.09.20
Будет/не будет
Будет15,00
13:00
5193
2-е сентября
Месси Л. перейдет в Манчестер Сити до 02.09.20
Будет/не будет
Будет7,00
13:00
5203
2-е сентября
Месси Л. перейдет в Манчестер Юнайтед до 02.09.20
Будет/не будет
Будет15,00
13:00
5202
2-е сентября
Месси Л. перейдет в ПСЖ до 02.09.20
Будет/не будет
Будет10,00
13:00
7696
2-е сентября
Месси Л. перейдет в Реал Мадрид до 02.09.20
Будет/не будет
Будет25
13:00
5197
2-е сентября
Месси Л. перейдет в Ювентус до 02.09.20
Будет/не будет
Будет15,00

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. Франция. Лига 1. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
18:00
6777
23-е мая
ПСЖ оформит требл во Франции в сезоне 19/20 (победитель Лиги 1, Кубка Франции и Кубка лиги)
Будет/не будет
Будет1,55
Не будет2,40

ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. ЧЕ-2020. Острые ставкиСпециальное

Эксклюзивные пари
12:00
5305
1-е июня
Игорь Акинфеев будет включен в официальную заявку сборной России на ЧЕ-2020
Будет/не будет
Будет2,50
Не будет1,50
12:00
2063
1-е июня
Наибольшее кол-во игроков в официальной заявке сборной России на ЧЕ-2020 будут представлять Зенит СПб (на 01.06.2020)
на 01.06.2020
Будет/не будет
Будет1,50
Не будет2,50
22:00
1957
22-е июня
Россия выйдет из группы на ЧЕ-2020
Будет/не будет
Будет1,42
Не будет2,90
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