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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. РПЛ. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
29-е февраля
Будет/не будет
Будет1,85
Не будет1,95
—
—
—
29-е февраля
Будет/не будет
Будет2,50
Не будет1,50
—
—
—
Будет/не будет
Будет10,00
Не будет1,05
—
—
—
Будет/не будет
Будет10,00
Не будет1,05
—
—
—
29-е февраля
Будет/не будет
Будет1,90
Не будет1,90
—
—
—
Тотал
Мен1,75
4.50
Бол2,00
—
—
—
Тотал
Мен1,85
3.50
Бол1,90
—
—
—
Будет/не будет
Будет8,50
Не будет1,07
—
—
—
Будет/не будет
Будет8,50
Не будет1,07
—
—
—
Будет/не будет
Будет2,25
Не будет1,65
—
—
—
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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. Германия. Бундеслига. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Заключение пари временно недоступно
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. Испания. Примера. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Тотал
Мен1,90
3.50
Бол1,85
—
—
—
Тотал
Мен2,50
0.50
Бол1,50
—
—
—
Будет/не будет
Будет2,50
Не будет1,50
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. Италия. Серия А. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
1-е мая
Интер Милан выиграет хотя бы один турнир в сезоне 19/20 (Серия А, Лига Чемпионов, Лига Европы, Кубок Италии)
Серия А, Лига Чемпионов, Лига Европы, Кубок Италии
Будет/не будет
Будет2,40
Не будет1,50
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. Международные. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
13-е июля
Артем Дзюба побьет рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России до 13.07.2020 (Дзюба 24 гола, Кержаков 30 голов) (Дзюба 24 гола, Кержаков 30 голов) (Дзюба 24 гола, Кержаков 30 голов)
Дзюба 24 гола, Кержаков 30 голов
Будет/не будет
Будет2,25
Не будет1,65
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. Следующий клуб Месси Л.Специальное
Эксклюзивные пари
2-е сентября
Будет/не будет
Будет1,15
—
—
—
2-е сентября
Будет/не будет
Будет15,00
—
—
—
2-е сентября
Будет/не будет
Будет7,00
—
—
—
Будет/не будет
Будет15,00
—
—
—
2-е сентября
Будет/не будет
Будет10,00
—
—
—
2-е сентября
Будет/не будет
Будет25
—
—
—
2-е сентября
Будет/не будет
Будет15,00
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. Франция. Лига 1. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет1,55
Не будет2,40
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Футбол. ЧЕ-2020. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет2,50
Не будет1,50
—
—
—
1-е июня
Наибольшее кол-во игроков в официальной заявке сборной России на ЧЕ-2020 будут представлять Зенит СПб (на 01.06.2020)
на 01.06.2020
Будет/не будет
Будет1,50
Не будет2,50
—
—
—
22-е июня
Будет/не будет
Будет1,42
Не будет2,90
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Хоккей. NHL. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет2,50
—
—
—
Будет/не будет
Будет2,60
—
—
—
Будет/не будет
Будет1,90
—
—
—
3-е апреля
Тотал
Мен1,85
126.50
Бол1,85
—
—
—
3-е апреля
Тотал
Мен1,85
97.50
Бол1,85
—
—
—
3-е апреля
Тотал
Мен1,85
66.50
Бол1,85
—
—
—
3-е апреля
Тотал
Мен1,85
96.50
Бол1,85
—
—
—
3-е апреля
Тотал
Мен1,85
112.50
Бол1,85
—
—
—
3-е апреля
Тотал
Мен1,85
87.50
Бол1,85
—
—
—
3-е апреля
Тотал
Мен1,85
77.50
Бол1,85
—
—
—
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ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Хоккей. КХЛ. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет1,55
Не будет2,30
—
—
—
Будет/не будет
Будет12,00
—
—
—
19-е февраля 2022
Будет/не будет
Будет4,00
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Хоккей. ЧМ-2020. Швейцария. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет12,00
—
—
—
Будет/не будет
Будет3,00
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. ATP. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
29-е февраля
Победитель
Да8,95
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Джокович Новак. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет25
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Медведев Даниил. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
13-е сентября
Будет/не будет
Будет7,77
Не будет1,05
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Надаль Рафаэль. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет1,40
Не будет2,75
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Федерер Роджер. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет3,55
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Андрееску Бьянка Ванесса. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
12-е сентября
Будет/не будет
Будет2,75
Не будет1,40
—
—
—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Клейстерс Ким. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет30
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—
ОСТРАЯ ЛИНИЯ. Теннис. Уильямс Серена. Острые ставкиСпециальное
Эксклюзивные пари
Будет/не будет
Будет2,80
Не будет1,38
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