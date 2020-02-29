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ГАНДБОЛ. Венгрия. NB I. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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20:00
6186
29-е февраля
ДабашБудакалаш
Основное время
1,60
7,75
2,90
1,75
52.50
1,95
2,20
50.50
1,60
1,45
54.50
2,50
20:00
6179
29-е февраля
Спорт 36 КомлоВаци
Основное время
1,04
18,75
11,50
1,85
53.50
1,85
2,35
51.50
1,55
1,55
55.50
2,35
20:00
6181
29-е февраля
ЦургоДьёндьёши
Основное время
1,75
7,50
2,55
1,85
53.50
1,85
2,35
51.50
1,55
1,55
55.50
2,35
20:00
6178
29-е февраля
Эгер СБСБалатонфюред
Основное время
3,75
8,75
1,40
1,90
54.50
1,80
1,55
56.50
2,30
2,45
52.50
1,50

ГАНДБОЛ. Венгрия. NB I. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
5993
29-е февраля
Ваки Нксе (ж)Кишварда (ж)
Основное время
1,18
11,75
6,00
1,85
53.50
1,85
1,55
55.50
2,35
2,35
51.50
1,50
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