Моя линия
ГАНДБОЛ. Венгрия. NB I. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
1,60
7,75
2,90
1,75
52.50
1,95
2,20
50.50
1,60
1,45
54.50
2,50
29-е февраля
Основное время
1,04
18,75
11,50
1,85
53.50
1,85
2,35
51.50
1,55
1,55
55.50
2,35
29-е февраля
Основное время
1,75
7,50
2,55
1,85
53.50
1,85
2,35
51.50
1,55
1,55
55.50
2,35
29-е февраля
Основное время
3,75
8,75
1,40
1,90
54.50
1,80
1,55
56.50
2,30
2,45
52.50
1,50
ГАНДБОЛ. Венгрия. NB I. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
1,18
11,75
6,00
1,85
53.50
1,85
1,55
55.50
2,35
2,35
51.50
1,50