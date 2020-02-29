Моя линия
ГАНДБОЛ. Швеция. Элитсерия. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
2,05
7,00
2,15
1,80
47.50
1,95
2,20
45.50
1,60
1,50
49.50
2,40
29-е февраля
Основное время
1,65
8,00
2,65
1,85
47.50
1,90
2,30
45.50
1,55
1,55
49.50
2,35
1-е марта
Основное время
12,75
20,00
1,03
1,80
52.50
1,95
2,25
50.50
1,60
1,50
54.50
2,45
2-е марта
Основное время
1,07
16,00
9,75
1,75
53.50
1,95
2,20
51.50
1,60
1,45
55.50
2,50