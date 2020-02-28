Моя линия
ГАНДБОЛ. Швеция. Элитсерия. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
1,60
8,00
2,90
1,80
51.50
1,90
2,30
49.50
1,55
1,50
53.50
2,40
29-е февраля
Основное время
10,50
17,75
1,05
1,85
52.50
1,85
1,55
54.50
2,30
2,35
50.50
1,50
1-е марта
Основное время
1,80
7,25
2,50
1,80
54.50
1,95
2,20
52.50
1,60
1,45
56.50
2,50
2-е марта
Основное время
1,65
7,75
2,70
1,95
52.50
1,75
1,60
54.50
2,20
2,50
50.50
1,45
2-е марта
Основное время
1,12
13,50
7,75
1,85
54.50
1,90
2,35
52.50
1,55
1,50
56.50
2,40