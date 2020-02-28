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ГАНДБОЛ. Швеция. Элитсерия. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
5431
28-е февраля
ЛугиИФК Истад
Основное время
1,60
8,00
2,90
1,80
51.50
1,90
2,30
49.50
1,55
1,50
53.50
2,40
18:10
5432
29-е февраля
ВарбергМальмё
Основное время
10,50
17,75
1,05
1,85
52.50
1,85
1,55
54.50
2,30
2,35
50.50
1,50
18:00
7099
1-е марта
ХельсингборгГюиф
Основное время
1,80
7,25
2,50
1,80
54.50
1,95
2,20
52.50
1,60
1,45
56.50
2,50
21:00
7101
2-е марта
КристианстадАлингсос
Основное время
1,65
7,75
2,70
1,95
52.50
1,75
1,60
54.50
2,20
2,50
50.50
1,45
21:00
7100
2-е марта
ШёвдеИФ Халлби
Основное время
1,12
13,50
7,75
1,85
54.50
1,90
2,35
52.50
1,55
1,50
56.50
2,40
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