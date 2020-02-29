Моя линия
ГАНДБОЛ. Швеция. Аллсвенскан. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
1,60
8,25
2,85
1,90
57.50
1,80
1,55
59.50
2,25
2,40
55.50
1,50
29-е февраля
Основное время
11,25
18,75
1,04
1,95
56.50
1,75
1,60
58.50
2,20
2,50
54.50
1,45
29-е февраля
Основное время
1,25
10,50
4,90
1,95
60.50
1,75
1,60
62.50
2,20
2,45
58.50
1,50
29-е февраля
Основное время
1,40
9,25
3,50
1,95
56.50
1,75
1,60
58.50
2,20
2,50
54.50
1,45
29-е февраля
Основное время
3,50
9,25
1,40
1,80
57.50
1,90
2,25
55.50
1,55
1,50
59.50
2,45
1-е марта
Основное время
1,01
27
14,25
—
—
—