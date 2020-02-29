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ГАНДБОЛ. Швеция. Аллсвенскан. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
7117
29-е февраля
КярраТюресё
Основное время
1,60
8,25
2,85
1,90
57.50
1,80
1,55
59.50
2,25
2,40
55.50
1,50
18:00
7120
29-е февраля
ЛинчёпингАранас
Основное время
11,25
18,75
1,04
1,95
56.50
1,75
1,60
58.50
2,20
2,50
54.50
1,45
18:00
7119
29-е февраля
Скёнела ГКРимбо ГК
Основное время
1,25
10,50
4,90
1,95
60.50
1,75
1,60
62.50
2,20
2,45
58.50
1,50
19:00
7121
29-е февраля
АИКТорсланда
Основное время
1,40
9,25
3,50
1,95
56.50
1,75
1,60
58.50
2,20
2,50
54.50
1,45
19:00
7123
29-е февраля
КунгэльвХаммарбю
Основное время
3,50
9,25
1,40
1,80
57.50
1,90
2,25
55.50
1,55
1,50
59.50
2,45
16:00
7122
1-е марта
ЛИФ ЛиндесбергБоден
Основное время
1,01
27
14,25
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