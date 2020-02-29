Моя линия
ГАНДБОЛ. Швеция. Элитсерия. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
1,60
8,00
2,90
1,80
51.50
1,90
2,30
49.50
1,55
1,50
53.50
2,40
29-е февраля
Основное время
10,50
17,75
1,05
1,85
52.50
1,85
1,55
54.50
2,30
2,35
50.50
1,50
1-е марта
Основное время
1,80
7,25
2,50
1,80
54.50
1,95
2,20
52.50
1,60
1,45
56.50
2,50
2-е марта
Основное время
1,65
7,75
2,70
1,95
52.50
1,75
1,60
54.50
2,20
2,50
50.50
1,45
2-е марта
Основное время
1,12
13,50
7,75
1,85
54.50
1,90
2,35
52.50
1,55
1,50
56.50
2,40
ГАНДБОЛ. Швеция. Аллсвенскан. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
1,60
8,25
2,85
1,90
57.50
1,80
1,55
59.50
2,25
2,40
55.50
1,50
29-е февраля
Основное время
11,25
18,75
1,04
1,95
56.50
1,75
1,60
58.50
2,20
2,50
54.50
1,45
29-е февраля
Основное время
1,25
10,50
4,90
1,95
60.50
1,75
1,60
62.50
2,20
2,45
58.50
1,50
29-е февраля
Основное время
1,40
9,25
3,50
1,95
56.50
1,75
1,60
58.50
2,20
2,50
54.50
1,45
29-е февраля
Основное время
3,50
9,25
1,40
1,80
57.50
1,90
2,25
55.50
1,55
1,50
59.50
2,45
1-е марта
Основное время
1,01
27
14,25
—
—
—
ГАНДБОЛ. Швеция. Элитсерия. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
2,05
7,00
2,15
1,80
47.50
1,95
2,20
45.50
1,60
1,50
49.50
2,40
29-е февраля
Основное время
1,65
8,00
2,65
1,85
47.50
1,90
2,30
45.50
1,55
1,55
49.50
2,35
1-е марта
Основное время
12,75
20,00
1,03
1,80
52.50
1,95
2,25
50.50
1,60
1,50
54.50
2,45
2-е марта
Основное время
1,07
16,00
9,75
1,75
53.50
1,95
2,20
51.50
1,60
1,45
55.50
2,50