1000
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ГАНДБОЛ. Сборные. Олимпийские игры. Женщины. КвалификацияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19-е марта
Основное время
14,00
20,00
1,01
1,82
54.50
1,88
2,36
52.50
1,53
1,49
56.50
2,44
19-е марта
Основное время
1,16
12,00
5,80
1,92
53.50
1,79
1,55
55.50
2,29
2,50
51.50
1,46
19-е марта
Основное время
1,16
12,00
5,80
1,85
55.50
1,85
2,40
53.50
1,51
1,51
57.50
2,39
19-е марта
Основное время
1,56
8,20
2,80
1,82
51.50
1,88
2,38
49.50
1,52
1,48
53.50
2,46
20-е марта
Основное время
1,09
14,00
7,60
—
—
—
21-е марта
Основное время
1,75
8,00
2,37
—
—
—