Избранное
LIVE100
Видео
33
Скоро
Популярное277Российская Премьер-Лига58Лига чемпионов УЕФА31Лига Европы УЕФА9АПЛ15Примера23Серия A24Бундеслига19Лига 121КХЛ. Плей-офф18NHL29WTA. Санкт-Петербург. Россия12Бой Бетербиев А. vs Дейнес А.1Евролига. Мужчины7NBA. Регулярный чемпионат7Лига Про. Мужчины. Зал А42Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

ГАНДБОЛ. Сборные. Олимпийские игры. Женщины. КвалификацияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
5605
19-е марта
Казахстан (ж)Венгрия (ж)
Основное время
14,00
20,00
1,01
1,82
54.50
1,88
2,36
52.50
1,53
1,49
56.50
2,44
21:30
5590
19-е марта
Норвегия (ж)Черногория (ж)
Основное время
1,16
12,00
5,80
1,92
53.50
1,79
1,55
55.50
2,29
2,50
51.50
1,46
22:00
5589
19-е марта
Россия (ж)Сербия (ж)
Основное время
1,16
12,00
5,80
1,85
55.50
1,85
2,40
53.50
1,51
1,51
57.50
2,39
23:00
5607
19-е марта
Испания (ж)Швеция (ж)
Основное время
1,56
8,20
2,80
1,82
51.50
1,88
2,38
49.50
1,52
1,48
53.50
2,46
21:30
5597
20-е марта
Норвегия (ж)Румыния (ж)
Основное время
1,09
14,00
7,60
18:00
5604
21-е марта
Черногория (ж)Румыния (ж)
Основное время
1,75
8,00
2,37
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию33
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru