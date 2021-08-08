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Олимпиада 2020. Женщины. Токио18
Олимпиада 2020. Мужчины. Токио7
1000

Ставки на Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. Токио

ГАНДБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. ТокиоОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
03:00
5124
25-е июля
Нидерланды (ж)Япония (ж)
Основное время
1,16
12,00
5,60
56.5
1,93
1,78
58.5
1,57
2,27
54.5
2,50
1,47
+75
05:00
5123
25-е июля
Россия (ОКР) (ж)Бразилия (ж)
Основное время
1,09
14,00
7,60
53.5
1,88
1,83
55.5
1,52
2,36
51.5
2,45
1,49
+75
08:15
5125
25-е июля
Черногория (ж)Ангола (ж)
Основное время
1,14
12,00
6,20
52.5
1,85
1,85
53.5
1,66
2,10
50.5
2,42
1,50
+77
10:15
5120
25-е июля
Норвегия (ж)Южная Корея (ж)
Основное время
1,05
17,00
9,00
59.5
1,82
1,89
58.5
2,04
1,70
57.5
2,31
1,54
+77
13:30
5121
25-е июля
Испания (ж)Швеция (ж)
Основное время
1,86
7,60
2,21
51.5
1,85
1,86
49.5
2,42
1,50
53.5
1,50
2,42
+75
15:30
5122
25-е июля
Венгрия (ж)Франция (ж)
Основное время
3,90
9,40
1,32
49.5
1,90
1,81
51.5
1,52
2,36
47.5
2,50
1,47
+75

ГАНДБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. ТокиоИтоги

ПобедаДа
-
-
-
17:00
2033
8-е августа
Норвегия (ж) победитель ОИ-2020 по гандболу
Итоги
2,55
+1
17:00
2228
8-е августа
Франция (ж) победитель ОИ-2020 по гандболу
Итоги
4,70
+1
17:00
2246
8-е августа
Венгрия (ж) победитель ОИ-2020 по гандболу
Итоги
18,00
+1
17:00
2264
8-е августа
Испания (ж) победитель ОИ-2020 по гандболу
Итоги
20,00
+1
17:00
2331
8-е августа
Швеция (ж) победитель ОИ-2020 по гандболу
Итоги
20,00
+1
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