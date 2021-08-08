1000
Ставки на Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. Токио
ГАНДБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. ТокиоОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
25-е июля
Основное время
1,16
12,00
5,60
56.5
1,93
1,78
58.5
1,57
2,27
54.5
2,50
1,47
25-е июля
Основное время
1,09
14,00
7,60
53.5
1,88
1,83
55.5
1,52
2,36
51.5
2,45
1,49
25-е июля
Основное время
1,14
12,00
6,20
52.5
1,85
1,85
53.5
1,66
2,10
50.5
2,42
1,50
25-е июля
Основное время
1,05
17,00
9,00
59.5
1,82
1,89
58.5
2,04
1,70
57.5
2,31
1,54
25-е июля
Основное время
1,86
7,60
2,21
51.5
1,85
1,86
49.5
2,42
1,50
53.5
1,50
2,42
25-е июля
Основное время
3,90
9,40
1,32
49.5
1,90
1,81
51.5
1,52
2,36
47.5
2,50
1,47
ГАНДБОЛ. Сборные. Олимпиада 2020. Женщины. ТокиоИтоги
ПобедаДа
-
-
-
8-е августа
Итоги
2,55
—
—
—
Итоги
3,40
—
—
—
8-е августа
Итоги
4,70
—
—
—
Итоги
10,00
—
—
—
8-е августа
Итоги
18,00
—
—
—
8-е августа
Итоги
20,00
—
—
—
8-е августа
Итоги
20,00
—
—
—
Итоги
23,00
—
—
—
Итоги
25
—
—
—
8-е августа
Итоги
65
—
—
—