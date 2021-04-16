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ГАНДБОЛ. Сборные. ЧМ-2021. Женщины. КвалификацияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16-е апреля
Основное время
1,01
19,00
15,00
1,82
52.50
1,89
2,06
51.50
1,68
2,36
50.50
1,52
16-е апреля
Основное время
13,00
22,00
1,01
1,85
56.50
1,86
2,38
54.50
1,52
1,51
58.50
2,39
16-е апреля
Основное время
1,02
19,00
12,00
1,85
51.50
1,86
2,42
49.50
1,50
1,50
53.50
2,42
16-е апреля
Основное время
2,22
7,60
1,85
1,93
52.50
1,78
1,55
54.50
2,30
2,55
50.50
1,46
17-е апреля
Основное время
9,20
17,00
1,05
1,84
54.50
1,86
2,39
52.50
1,51
1,51
56.50
2,41
17-е апреля
Основное время
1,02
19,00
12,00
1,96
51.50
1,75
1,57
53.50
2,26
2,60
49.50
1,44
17-е апреля
Основное время
1,05
16,00
9,40
1,90
51.50
1,81
1,53
53.50
2,34
2,50
49.50
1,47
17-е апреля
Основное время
4,20
9,80
1,28
1,85
54.50
1,85
2,40
52.50
1,51
1,51
56.50
2,39
17-е апреля
Основное время
12,00
20,00
1,01
1,96
53.50
1,75
1,58
55.50
2,24
2,60
51.50
1,44