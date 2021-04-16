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ГАНДБОЛ. Сборные. ЧМ-2021. Женщины. КвалификацияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:05
4607
16-е апреля
Венгрия (ж)Италия (ж)
Основное время
1,01
19,00
15,00
1,82
52.50
1,89
2,06
51.50
1,68
2,36
50.50
1,52
17:30
4602
16-е апреля
Турция (ж)Россия (ж)
Основное время
13,00
22,00
1,01
1,85
56.50
1,86
2,38
54.50
1,52
1,51
58.50
2,39
19:00
4604
16-е апреля
Черногория (ж)Беларусь (ж)
Основное время
1,02
19,00
12,00
1,85
51.50
1,86
2,42
49.50
1,50
1,50
53.50
2,42
19:10
4613
16-е апреля
Австрия (ж)Польша (ж)
Основное время
2,22
7,60
1,85
1,93
52.50
1,78
1,55
54.50
2,30
2,55
50.50
1,46
17:00
4618
17-е апреля
Украина (ж)Швеция (ж)
Основное время
9,20
17,00
1,05
1,84
54.50
1,86
2,39
52.50
1,51
1,51
56.50
2,41
18:00
4617
17-е апреля
Румыния (ж)Северная Македония (ж)
Основное время
1,02
19,00
12,00
1,96
51.50
1,75
1,57
53.50
2,26
2,60
49.50
1,44
18:30
4612
17-е апреля
Словения (ж)Исландия (ж)
Основное время
1,05
16,00
9,40
1,90
51.50
1,81
1,53
53.50
2,34
2,50
49.50
1,47
19:00
4614
17-е апреля
Словакия (ж)Сербия (ж)
Основное время
4,20
9,80
1,28
1,85
54.50
1,85
2,40
52.50
1,51
1,51
56.50
2,39
22:30
4610
17-е апреля
Португалия (ж)Германия (ж)
Основное время
12,00
20,00
1,01
1,96
53.50
1,75
1,58
55.50
2,24
2,60
51.50
1,44
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