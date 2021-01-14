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ГАНДБОЛ. Сборные. ЧМ-2021. Мужчины. ЕгипетОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13-е января
Основное время
1,02
20,00
11,00
1,80
56.50
1,90
2,31
54.50
1,54
1,49
58.50
2,46
14-е января
Основное время
1,72
7,80
2,42
1,92
53.50
1,79
1,55
55.50
2,30
2,50
51.50
1,47
14-е января
Основное время
1,02
20,00
12,00
1,92
60.50
1,79
1,57
62.50
2,25
2,47
58.50
1,48
14-е января
Основное время
1,20
11,00
5,20
1,92
53.50
1,79
1,55
55.50
2,29
2,50
51.50
1,46
14-е января
Основное время
1,02
19,00
11,00
1,79
57.50
1,92
2,28
55.50
1,56
1,48
59.50
2,48
14-е января
Основное время
1,94
7,80
2,10
1,85
57.50
1,85
1,52
59.50
2,37
2,38
55.50
1,51
14-е января
Основное время
1,46
8,60
3,10
1,79
54.50
1,92
2,30
52.50
1,55
1,47
56.50
2,50
15-е января
Основное время
1,05
17,00
9,20
1,92
53.50
1,79
1,55
55.50
2,29
2,50
51.50
1,46
15-е января
Основное время
1,01
20,00
13,00
1,92
50.50
1,79
1,54
52.50
2,31
2,55
48.50
1,45
15-е января
Основное время
1,01
20,00
14,00
1,95
52.50
1,76
1,57
54.50
2,27
2,55
50.50
1,45
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ГАНДБОЛ. Сборные. ЧМ-2021. Мужчины. ЕгипетИтоги
ПобедаДа
-
-
-
14-е января
Все коэффициенты на данное событие (+36)