1000
Ставки на Сборные. ЧЕ-2022. Женщины. Квалификация
ГАНДБОЛ. Сборные. ЧЕ-2022. Женщины. КвалификацияОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Перерыв, 30 мин
Формат: Тайм - 30 мин..
Основное время
1,90
7,50
2,25
51.5
2,05
1,70
53.5
1,47
2,50
49.5
3,25
1,30
5-е июня
Основное время
15,00
19,00
1,01
50.5
1,84
1,86
48.5
2,42
1,50
52.5
1,49
2,44
5-е июня
Основное время
1,11
13,00
7,00
49.5
1,95
1,76
51.5
1,56
2,29
47.5
2,60
1,44
5-е июня
Основное время
1,70
7,80
2,49
48.5
1,85
1,85
46.5
2,45
1,49
50.5
1,49
2,44
5-е июня
Основное время
1,02
19,00
12,00
50.5
1,85
1,85
52.5
1,50
2,42
48.5
2,43
1,49